Велосипедистов задерживают по всему Минску

27 марта люди в форме и штатском задерживают велосипедистов по всему Минску. По данным телеграм-канала @glazacentr, задержания произошли на улице Кульман, недалеко от площади Бангалор, и еще два — на улице Червякова.