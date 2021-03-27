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Велосипедистов задерживают по всему Минску

27 марта люди в форме и штатском задерживают велосипедистов по всему Минску. По данным телеграм-канала @glazacentr, задержания произошли на улице Кульман, недалеко от площади Бангалор, и еще два — на улице Червякова.


Велосипедисты в Минске, лето-2020 / Еврорадио

У одной из историй был счастливый конец, передает Еврорадио, Женщины вступились за велосипедиста, которого пытались задержать. Парню удалось вырваться и скрыться от ОМОНа.


К девушке, которая все это снимала, подкрался мужчина в сером пальто:

— Что вы снимаете?

— Там на человека нападают!

— Там ни на кого не нападают!
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