Возле метро "Пушкинская" задержан мужчина с пистолетом "Премьер-4"

Милиция задержала мужчину с аэрозольным пистолетом "Премьер-4" возле метро "Пушкинская" в Минске. Он объяснил, что приобрёл оружие в интернете для самообороны и защиты собак.