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Возле метро "Пушкинская" задержан мужчина с пистолетом "Премьер-4"

Милиция задержала мужчину с аэрозольным пистолетом "Премьер-4" возле метро "Пушкинская" в Минске. Он объяснил, что приобрёл оружие в интернете для самообороны и защиты собак.


Задержанный мужчина с пистолетом "Премьер-4"/ t.me/pressmvd

Такой пистолет — известное средство самообороны, передает Еврорадио. В России его можно приобрести в интернет-магазинах.

"В данный момент по данному факту устанавливаются все обстоятельства", — пишет телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси.
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