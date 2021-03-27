



Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей, Марина Адамович. Также он начал знакомиться с материалами дела. Лидеру белорусской оппозиции, председателю партии «Народная грамада»еще на два месяца продлили срок содержания под стражей, сообщила сайту Charter97.org жена политика. Также он начал знакомиться с материалами дела.





Николая Статкевича задержали люди в штатском 31 мая, когда он ехал на на Комаровский рынок на пикет по сбору подписей. Статкевича дважды арестовывали на 15 суток, а 30 июня стало известно, что против него возбуждено уголовное дело.





Правозащитники признали Николая Статкевича политзаключенным.