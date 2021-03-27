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Редакцию Степана Путило могут признать иностранной экстремистской организацией

Речь также идет о запрете деятельности этой группы на территории Беларуси, сообщили в Следственном комитете.


Управление Следственного комитета по городу Минску инициировано признание редакции, созданной Степаном Путило и другими лицами, иностранной экстремистской организацией, пишет Sputnik, речь идет о запрете ее деятельности на территории Беларуси, сообщили в СК.  

Расследование уголовного дела в отношении самого Степана Путило пока продолжается, в частности, расследуется функционирование созданных и управляемых им и его группой Telegram-каналов. Ранее эти Telegram-каналы были внесены в список экстремистских в Беларуси.

В ходе изучения информации, которая размещается в указанных интернет-ресурсах, следствие зафиксировало неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий.

Экстремистские Тelegram-каналы 
Группа Telegram-каналов, ребрендинг которых провел Путило, 25 февраля текущего года была включена в обновленный список экстремистских материалов в Беларуси, перечень был опубликован на сайте министерства информации республики. 

Ранее белорусский суд признал экстремистскими материалами созданные Путило и его группой Telegram-канал "NEXTA-Live" и логотип "NEXTA". По поводу ребрендинга каналов в МВД заявили, что такие действия не стали основанием для исключения канала из списка экстремистских материалов.

Также в МВД предупредили, что опубликование или размещение (в том числе перепост) информации из Telegram-канала будет наказываться штрафом до 100 базовых величин (2900 белорусских рублей - Sputnik) и конфискацией предмета правонарушения.

В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес в список причастных к терроризму основателя Telegram-канала "Нехта" Степана Путило и бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича.
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