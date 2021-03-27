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В Мьянме при разгоне протестов погибли не менее 50 человек

Среди погибших в субботу есть и двое детей. Протесты проходили в нескольких городах страны и были подавлены.


При разгоне протестов в разных городах Мьянмы в субботу, 27 марта, погибло как минимум 50 человек, среди которых двое детей, пишет korrespondent.net со ссылкой на ТАСС.

Протесты проходили в городах Мандалай, Баго и других, 

Напомним, ранее в стране военные объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства. Представители армии объяснили это тем, что выборы в ноябре 2020 года якобы были сфальсифицированы. Граждане выходят на протесты, которые разгоняются.

Так, ранее сообщалось, что в Мьянме в результате столкновений погибли не менее 211 человек. Среди погибших - минимум 15 детей.

Добавим, в Мьянме военные застрелили семилетнюю девочку. Ребенок сидел на коленях у отца, когда военные ворвались в дом и открыли огонь. 
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