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Акт отчаяния: Следственный Комитет Беларуси обещает уголовные дела тем, кто выйдет на протесты 27 марта

Начальник УСК по Минску Сергей Паско сообщил, что возбуждено уголовное дело за размещение призывов в телеграм-каналах.


Как пишет БЕЛТА, речь идет о призывах участвовать 27 марта в несанкционированных акциях, которые звучат в каналах, в том числе признанных на территории страны экстремистскими.

Представитель Следственного комитета пояснил, что уголовное производство открыто на основании статьи УК об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он также предупредил, что к уголовной ответственности привлекут тех, кто поддастся указанным призывам и примет участие в несанкционированных мероприятиях 27 марта.
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