В Минск стягивают спецтехнику и силовиков
Утром и днём 27 марта очевидцы сообщают о том, что в Минск стягивают спецтехнику и силовиков.
Силовики в Минске, архивное фото / Еврорадио
Так, передает Еврорадио, были замечены машины с солдатами Внутренних войск, автобусы с завешенными окнами, техника с колючей проволокой.
Заметили в Минске и водомёты.
Спецтехика в Минске / Онлайнер
Утром в субботу протестных акций в Минске не проходило. Однако они ожидаются ближе к вечеру — во всяком случае, к протестом призвал ряд телеграм-каналов.
12:14 27/03/2021
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