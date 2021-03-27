В Минск стягивают спецтехнику и силовиков

Силовики в Минске, архивное фото / Еврорадио





Так, передает Еврорадио, были замечены машины с солдатами Внутренних войск, автобусы с завешенными окнами, техника с колючей проволокой.





Заметили в Минске и водомёты.





Спецтехика в Минске / Онлайнер





Утром в субботу протестных акций в Минске не проходило. Однако они ожидаются ближе к вечеру — во всяком случае, к протестом призвал ряд телеграм-каналов.