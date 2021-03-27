«Жалко, что вас еще не закрыли. Конец связи». Задали Николаю Карпенкову актуальные вопросы
На этой неделе произошло несколько событий, по которым осталось немало вопросов. Правда ли рассказанное в интервью бывшим сотрудником ГУБОП и как к этому относится руководство МВД, что известно о подготовке терактов, о которых заявляли органы, почему людей хватают на улице и судят за цвет одежды?
Николай Карпенков. Фото: belvpo.com
Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, пишет TUT.BY, мы позвонили на прямую линию заместителю министра внутренних дел, командующему внутренними войсками Николаю Карпенкову.
— Николай Николаевич, что вы можете сказать о Станиславе Лупоносове. Можете ли вы подтвердить, то, что он рассказывал: что из этого соответствует действительности?
— Так много на эту тему говорили, что добавить практически нечего. Мне пояснить по этому поводу особо нечего. А Лупоносов — предатель. По телевидению был хороший фильм.
— Ранее в МВД говорили, что поступающая от BYPOL информация — неправда. Но потом сказали, что Лупоносов сливал информацию. Либо это неправда, либо он ее сливал?
— Мои прямые телефонные линии касаются внутренних войск. Обычно звонят родители — интересуются определенными вопросами быта, если есть какие-то проблемы у детей. А такие двусмысленные вопросы не хочется комментировать. Все по центральному белорусскому телевидению показано. Обращайтесь к белорусскому телевидению, прессе, которая издается, комментаторам нормальным, журналистам, которые дают расклады.
Лупоносов — враг и предатель нашего государства. Мне больше нечего ответить по этому поводу.
— Вы входите в комиссию по приемке в эксплуатацию пускового комплекса первого блока АЭС. Она готова к полноценному запуску?
— Она отработала в тестовом режиме, там все нормально, она готова к эксплуатации.
— Еще один вопрос (он тоже не касается внутренних войск). Какой закон нарушает человек, который ходит в белых носках с красной полоской?
— Не задавайте глупые вопросы. Мне уже смешно.
— Это не глупый вопрос. Человек сидит 15 суток.
— Это глупые вопросы. Прекратите эти провокации тутбаевские. Кладите трубку.
— Почему нормальный вопрос вы называете его провокацией?
— Потому что вы не знаете, откуда звоните, по чьему заданию, как работает TUT.BY у нас. Жалко, что вас вообще еще не закрыли. Конец связи.
Постановление Совета министров Республики Беларусь
23 июля 2012 г. № 667
О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц
В ходе «прямой телефонной линии» гражданам и юридическим лицам даются полные и исчерпывающие ответы на поставленные ими вопросы в пределах компетенции организации.
В случае если обращение либо отдельные поставленные в нем вопросы, поступившие в ходе «прямой телефонной линии», не относятся к компетенции организации, гражданину и юридическому лицу разъясняется, в какую организацию им необходимо обратиться.
11:09 27/03/2021
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