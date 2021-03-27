Что известно про политзаключенного Степана Латыпова?









Степана Латыпова, который профессионально занимается лечением деревьев, При обыске в квартире, который профессионально занимается лечением деревьев, пишет belprauda.com, нашли химические вещества, после чего государственная пропаганда заявила, что он якобы с помощью этих веществ готовился травить милиционеров.





Друзья Степана Латыпова и его соседи с улицы Червякова ведут с ним переписку, а основные сведения о нем выкладывают на страницу #весточкиОтСтепана. Там же волонтеры содержат фотографии некоторых его писем. Вот что можно узнать из этих постов.





“Володарка – больница в Новинках – снова Володарка”





После возбуждения уголовного дела Степана Латыпова изначально поместили в СИЗО-1 на улице Володарского, причем в корпус, известный плохими условиями. Согласно письму, написанному в ноябре, Степан побывал в так называемом “Шанхае”.





“Это корпус с полукатакомбами с нарами в три этажа, полный тараканов и маргиналов, там я лежал часами, обернув лицо мокрым полотенцем. Перевел меня оттуда врач, который прочитал статью обо мне. Со словами “если тебя ждут такие люди, значит ты этого достоин”. Из плохих новостей-срок содержания под стражей продлили до 15.01″, – сообщил тогда Латыпов.





В декабре 2020 года друзья Степана Латыпова получили сведения, что он находится в новинках для назначенной экспертизы. Оттуда его перевели на “Володарку”. Степан это подтвердил, когда в феврале откликнулся на перевод на его счет небольшой суммы денег.





“Администрация тоже это видит, и, пусть и в небольшом размере, но это формирует мнение обо мне как о человеке, которого любят, ждут и ценят», — написал Степан Латыпов человеку, который решил поддержать его деньгами.





Переболел коронавирусом





В январе на» Володарке ” Степан Латыпов в легкой форме переболел на коронавирус. Об этом сообщили соседи Степана Латыпова с улицы Червякова.





“Сам факт этого никак не поражает, так как в тюрьмах специально создают условия, чтобы люди, которые туда попали, заразились», — считают люди, которые переписываются с политзаключенным Латыповым. “Пожелаем Степану скорейшего выздоровления”, – написали соседи Латыпова в середине января 2021 года.





Проблемы с перепиской не закончились до сих пор





В конце 2020 года у политзаключенного начались проблемы с перепиской. Вот что сообщал источник #весточкиОтСтепы про Латыпова в прошлом году 29 декабря:





“Степан просит передать, что у него все в порядке, но беда с перепиской. Очень много режет цензура – и в ту, и в другую сторону. За последнюю неделю он отправил 60 писем и открыток. Но, к сожалению, из них доходит лишь малая часть”.





В марте адресат снова написал, что переписка с Латыповым искусственно ограничена, так как, по его сведениям, тюремная «цензура с ковидом на больничном», но призвал людей не прекращать усилий и дальше переписываться с политзаключенным.





Адресаты Степана Латыпова сообщают ему, что во дворе его дома регулярно проходят встречи, на которых упоминают о нем, обмениваются новостями из переписки с ним. В одном из писем на волю сам Степан так написал о значении для него этой связи с соседями, которых он уже считает родственниками: “мне достался источник безграничной силы и терпения — ваша любовь и поддержка».





Что касается уголовного дела против Степана Латыпова, сам он в письмах о нем не упоминает, но соседи знают, что она до сих пор не завершена. В переписке попадаются сообщения, что Степана Латыпова посещает адвокат.





Кто такой Степан Латыпов?





В апреле Степану Латыпову исполнится 41 год. По профессии он арборист (древесный врач), а раньше работал промышленным альпинистом. Благодаря редкому занятию Латыпов побывал во многих странах, о чем упоминает в письмах на волю. Вот что пишет Степан в ответ на полученную открытку с видами Куршской кассы:





“Дважды бывал на Куршской косе, часто ходил по дюнам в Уэльсе и Испании, в Португалии не единожды приходилось работать на деревьях с видом на дюны и океан. Это было здорово, спасибо тебе”.





А еще в одном из писем Степана Латыпова есть такая фраза:





“Уверен, сейчас именно утро. Не времени дня, а новой Беларуси».