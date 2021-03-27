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По БТ назвали имя задержанного со «взрывными устройствами» и поставили запись разговора с Карач

Телеканал «Беларусь-1» показал сюжет о задержании 35-летнего жителя Пинска, который, по данным МВД, собирался взорвать два взрывных устройства.


В сюжете назвали его имя — Вячеслав Малейчук.

Повторили и утверждение о причастности к предполагаемым взрывам «Байпола».

Также в эфире прозвучала запись разговора с Ольгой Карач, пишет НН, которую назвали «одной из представительниц белорусской оппозиции, работающей вместе со Светланой Тихановской в Польше».

«Ребята, наш протест мирный. То, что будет за скобками мирного протеста, вас не касается. Поверьте, милиции будет чем заниматься», — говорит голос, который, как утверждается в сюжете, принадлежит Ольге Карач.
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