



В сюжете назвали его имя — Вячеслав Малейчук.





Повторили и утверждение о причастности к предполагаемым взрывам «Байпола».





Также в эфире прозвучала запись разговора с Ольгой Карач, пишет НН, которую назвали «одной из представительниц белорусской оппозиции, работающей вместе со Светланой Тихановской в Польше».





«Ребята, наш протест мирный. То, что будет за скобками мирного протеста, вас не касается. Поверьте, милиции будет чем заниматься», — говорит голос, который, как утверждается в сюжете, принадлежит Ольге Карач.



