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Мельянцов: Переговоры Лукашенко с оппозицией будут означать его капитуляцию перед Западом

Проведение переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с лидерами оппозиции при участии ОБСЕ под руководством Швеции, о чем говорит главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, трудно даже вообразить.


Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов.

По его словам, проведение подобных переговоров не представляется возможным, главным образом, потому, что стороны конфликта не обладают соразмерным влиянием.

«На сегодняшний день власть практически полностью вернула контроль над ситуацией в свои руки. Оппозиция для неё не представляет реальной политической угрозы (как это было в августе-сентябре прошлого года), являясь лишь раздражающим фактором на международном дипломатическом уровне и внутри страны», - пояснил он.

Мельянцов подчеркивает: рычагом, принуждающим к переговорам, могло бы быть внешнее давление со стороны стран Запада, но это давление остаётся символическим. К тому же, добавляет он, Минск заручился поддержкой Москвы, которая также усиливает конфронтацию с Западом.

«В таких условиях переговоры с лидерами протестов почти полностью исключены. Они будут означать потерю лица для Лукашенко в глазах его сторонников и капитуляцию перед Западом, который по версии белорусских властей, организовал "цветную революцию"», - подытожил он.

Напомним, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сделал резонансное заявление о том, что готовятся переговоры властей Беларуси с оппозицией при участии ОБСЕ под руководством Швеции.
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