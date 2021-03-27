Народный опрос: у белорусов зафиксирован всплеск позитивных ожиданий





Утром 27 марта в микрорайоне "Каскад" / Еврорадио





"Одновременно с этим значительно выросла доля людей, которые в разрешении политического кризиса полагаются на лидеров протеста", — говорят в "Народном опросе".





Более половины респондентов сказали, передает Еврорадио, что их вдохновило голосование на платформе "Голос", объявленное Светланой Тихановской.





Треть респондентов считают, что цель голосования — убедить другие страны усилить давление на действующий режим. Ещё 24% полагают, что голосование призвано показать властям что "люди не успокоились". Чуть меньше (23,5%) респондентов верят, что опрос станет этапом на пути переговоров.





"Если подытожить: голосование на платформе “Голос” попало в ожидание протестной аудитории о новых способах давления на действующую власть - таких, которые пусть и требуют личного участия, но не несут угроз безопасности", — заключили в "Народном опросе".





По данным на утро 27 марта, участие в опросе на платформе "Голос" приняли более 760 тысяч белорусов, из них более 750 тысяч выступают за переговоры между властью и оппозицией при международном посредничестве.