В Украине отправили под стражу фигуранта "дела Автуховича"





Как передает Укринформ , об аресте сообщил в Фейсбуке сам Семенченко.





«Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь, которая была заготовлена специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас, будут более умнее... Прошу помочь моей семье», - написал он.





24 марта Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, деятельность которой была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.





Организаторами деятельности "ЧВК" СБУ называет экс-депутата Семена Семенченко и известного как "внештатный агент НАБУ" Евгения Шевченко.





В рамках расследования проведено более 80 обысков и изъято большое количество оружия.

Напомним, что у белорусского КГБ Семенченко фигурирует как тот человек, к которому обвиненный в терроризме белорус Николай Автухович якобы ездил за оружием. Семенченко, правда, в интервью отрицал любое знакомство с Автуховичем.