В Украине отправили под стражу фигуранта "дела Автуховича"
Суд в Киеве избрал для экс-депутата Семена Семенченко меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.
Как передает Укринформ, об аресте сообщил в Фейсбуке сам Семенченко.
«Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь, которая была заготовлена специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас, будут более умнее... Прошу помочь моей семье», - написал он.
24 марта Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.
Организаторами деятельности "ЧВК" СБУ называет экс-депутата Семена Семенченко и известного как "внештатный агент НАБУ" Евгения Шевченко.
В рамках расследования проведено более 80 обысков и изъято большое количество оружия.
Напомним, что у белорусского КГБ Семенченко фигурирует как тот человек, к которому обвиненный в терроризме белорус Николай Автухович якобы ездил за оружием. Семенченко, правда, в интервью отрицал любое знакомство с Автуховичем.
10:02 27/03/2021
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