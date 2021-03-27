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Павел Можейко задержан на 72 часа

Павла Можейку после 00.00 27 марта отвезли в изолятор временного содержания, сообщает Белсат.

Павел Можейко. Фото: belsat.eu

Вечером 26 марта он поехал в Следственный комитет давать показания по делу о реабилитации нацизма и не вернулся с допроса.

Уголовное дело завели также в отношении художника Алеся Пушкина. Он находился на выставке в Киеве. Художник вылетел из Киева вечерним рейсом. После 21.00 он прошел пограничный контроль в минском аэропорту и перестал выходить на связь, пишет Свабода. Позже Белсат стало известно, что он на свободе и возвращается домой в деревню Бобр Крупского района. Он будет находится в изоляции по месту прописки 10 дней.

Что за дело?


На Павла Можейко, руководителя площадки «Центр городской жизни», художника Алеся Пушкина и «иных лиц» 26 марта завели уголовное дело по ч.3 ст. 130 УК за действия, направленные на реабилитацию и оправдание нацизма.

Причина — демонстрация 19 марта на выставке картин портрета Евгения Жихаря с автоматом на плече, сообщила прокуратура.


Свидетелем проходит сотрудница Hrodna.life


Журналистка и редакторка спецпроектов Hrodna.life Ирина Новик проходит свидетелем по делу о реабилитации нацизма. Около 21.30 26 марта с обыском пришли силовики.

Обыск шел четыре часа и закончился около 00.30. Следователь и два оперативных сотрудника изъяли ноутбук и телефон. Ирина на свободе, она дала подписку о неразглашении.
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