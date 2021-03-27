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Associated Press: Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей администрации.

  

Саммит пройдет с 22 по 23 апреля. На него планируют пригласить более 40 мировых лидеров. Представители администрации Байдена заявили Associated Press, что США надеются на то, пишет Дождь, что мероприятие поможет ускорить и углубить усилия стран по всему миру в уменьшении негативных эффектов от загрязнений, вызванных использованием ископаемого топлива.

Проведение саммита будет частью выполнения предвыборных обещаний Байдена. Кроме того, Associated Press сообщает, что администрация американского президента готовит заявление об изменениях в экономике США, которые значительно сократят выбросы от использования угля, газа и нефти.

Путин предлагал Байдену разговор в прямом эфире после того, как президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли его убийцей, однако США отказались.

В конце января Путин и Байден говорили по телефону — разговор состоялся после того, как Байден вступил в должность президента США.

В начале марта американские дипломаты провели напряженные переговоры с коллегами из Китая, а позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в главой МИД Китай Ван И. На этом фоне многие западные СМИ написали о возможном союзе России и Китая в борьбе против США.
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