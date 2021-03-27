Бегающие крысы на одной половине экрана, нарезка видеозаписей оппонентов Александра Лукашенко - на другой. Такие кадры были показаны в воскресенье, 21 марта, в эфире программы "Неделя" белорусского государственного "Столичного телевидения" (СТВ), которую ведет Григорий Азарёнок. Ведущий символически вручил "ордена Иуды" тем, кого считает врагами Беларуси. Среди них - лидеры оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко, бывший дипломат Игорь Лещеня, телеведущие Евгений Перлин, Антон Мартыненко, а также оперная певица Маргарита Левчук. Не требуется юридического образования, чтобы заподозрить в показанных кадрах оскорбление чести и достоинства, а также подстрекательство к насилию.





"Слушайте, это же очень почетно - получить этот орден. Все жду, что мне его передадут, пригласят в республику Беларусь, хотелось бы носить его с гордо поднятой головой тут, у сердца", - смеется Левчук в ответ на вопрос о ее реакции. Певица уверена, что "когда наше государство начинает травить публично", то это делает жертв травли "героями". "Люди сразу понимают: значит, наш человек, если травит государство", - сказала DW Маргарита Левчук, которая публично поддержала мирные протесты в стране, а с осени 2020 года живет в Литве.





Левчук об оскорблениях на ТВ: Обзываться - это низкий уровень









Озабоченности или страха оскорбления в ее адрес по телевидению у нее, по ее словам, не вызвали. "Мне приятно, что я своей, если можно так сказать, политической сатирой так задела их за живое, что они мне уделили шесть минут эфирного времени, и психолога из Чехии взяли, и сравнили меня с Хворостовским. Спасибо большое, столько чести", - иронизирует Левчук.





В целом, она считает телевизионный сюжет о себе крайне плохо сделанным. "Обзываться, называть меня проституткой, тлёй или еще кем-то - это очень низкий уровень, не хочется об этом говорить много". Единственный неприятный момент, говорит Маргарита, - то, что пожилые родные и знакомые могли тоже видеть передачу. "Бабушки же верят тому, что говорят по телевизору", - заметила она.





Латушко о белорусской пропаганде: цель - показать несостоятельность оппозиции





На вопрос о реакции на видеосюжет по СТВ бывший министр культуры Павел Латушко сказал, что "уже привык", и что у него "слоновая кожа" к подобным видеоматериалам. Латушко говорит, что "такие пропагандисты, как Азарёнок и Тур, работающие на главных телеканалах страны, преследуют определенные цели - показать несостоятельность белорусской оппозиции", но при этом, по его словам, опросы соцслужб показывают, что рейтинги передач на государственном ТВ очень низкие. Люди не хотят пропаганды, у людей есть другие источники информации", - сказал Латушко в интервью DW.





Он заметил, что сталкивался с куда более весомым давлением в момент перехода с государственной службы в политическую оппозицию к президенту Беларуси: "Я получал прямые угрозы со стороны Лукашенко, который обещал меня задушить собственными руками в том случае, если я предам его. Он воспринимает всех людей по принципу личной преданности. Его не интересуют преданность интересам государства, общества, белорусского народа", - сказал Латушко в интервью DW.





Будучи за границей, Латушко, по его словам, чувствует себя в "относительной" безопасности. "Какие-то меры предосторожности я предпринимаю, но это никоим образом не сказывается на эффективности моей работы и моей целеустремленности", - сказал он. При этом мириться с травлей по государственному ТВ Павел Латушко не намерен: "У нас нет иного пути и другого выхода, как остановить правовой беспредел и массовые репрессии, которые совершаются в европейской стране в двадцать первом веке, возле границ Евросоюза. У нас нет морального права не бороться за свободу наших коллег".





Лещеня об СТВ: Опус Азаренка - подстрекательство к насилию





"Поморщился, отплевался. Жена сказала, что это - хорошая реклама. С тем пошел спать", - прокомментировал первые впечатления от просмотра СТВ бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Он был тем, кто публично отреагировал на оскорбительные видео в свой адрес, высказав предположение, что "опус господина Азаренка можно рассматривать как подстрекательство к насилию над конкретным "предателем", Лещеней".





В отличие от других мишеней шельмования белорусского гостелевидения, Игорь Лещеня остается в Беларуси. "Конечно, в нашей стране никто не может быть уверен в своей безопасности. В этом моя сила, в этом мое преимущество: я принципиально - здесь, как бы мне ни было - удобно или нет, комфортно или нет, с материальной или другой точки зрения. Но в этом и моя слабость", - заметил Лещеня в интервью DW.





С другими видами давления со стороны государства бывший высокопоставленный дипломат и чиновник - в середине 2000-х Лещеня был помощником президента Беларуси - по его собственным словам, не сталкивался. "Угрозы не поступают. Больше бывает приятных моментов, когда люди разных поколений узнают меня в кафе". Тем не менее дипломат вспомнил и несколько случаев, когда, по его словам, "очень известные, влиятельные и относительно независимые от власти люди боялись со мной пить кофе. Они говорили, что солидарны, но не хотим, чтобы с нами было, как с Бабарико (белорусский банкир и политик Виктор Бабарико. - Ред.)".





Несмотря на публичную травлю, жаловаться на свою жизненную ситуацию Лещеня не собирается: "Мне, конечно, не сильно просто, но чего бога гневить: есть люди, у которых намного все хуже и сложнее". Он не склонен переоценивать значение обвинений, звучащих по гостелеканалам: "Азарёнок для меня - не критерий. Это для меня образец не самого умного исполнения пропагандистского заказа". Бояться, по его мнению, следует не травли с экрана, а "каких-то иных действий". "Можно ожидать, но не сильно верится - разве что хозяин дворца (Александр Лукашенко. - Ред.) лично что-то скажет (в мой адрес. - Ред.)", - заметил бывший дипломат.