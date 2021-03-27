26 марта МВД заявило о якобы предотвращенных терактах, которые готовил неоднократно судимый 35-летний житель Пинска.





Новость по горячим следам в беседе с бывшим послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым обсудил Александр Лукашенко:





— Террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв — сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало.









«Салідарнасць» собрала первую реакцию на сообщение МВД.





BYPOL: «Главное, что мы сохранили жизни людей»





В комментарии Радыё Свабода представители инициативы BYPOL ответили на обвинения силовиков:





— Мы сарвалі пляны ўладаў па ажыцьцяўленьні тэракту. У адказ у яго падрыхтоўцы абвінавацілі нас. Галоўнае, што мы захавалі жыцьці людзей.





Напомним, что 24 марта инициатива BYPOL сообщила о теракте, который спецслужбы могли осуществить 25 марта в одном из зданий органов внутренних дел «в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации».





«Профессиональные следователи заказывают теракт у того, кто не знает, что такое взрывчатка»





Журналист Дмитрий Гурневич перечислил «белые нитки» в деле новоявленного «подрывника»:





— Гісторыя з тэрактам, які нібыта рыхтаваў BYPOL, а прадухіліў ГУБАЗіК, выглядае як банальная помста былым сілавікам, якія перайшлі на бок народу. І ўскосна пацьвярджае, што «тэракты», пра якія BYPOL папярэджваў, сапраўды маглі планавацца.





МУС сцьвярджае, што BYPOL заказаў у 35-гадовага жыхара Пінскага раёну два тэракты з выбухоўкай на тэрыторыі органа ўнутраных спраў або вайсковага фармавання. Калі верыць міліцыі, то ўказанне зламыснік атрымаў праз звычайны мэсэнджэр. Імя таго прадстаўніка BYPOL, які даручыў яму тэракты, ён не ведае.





Вы адчуваеце абсурднасць гэтай гісторыі? Прафесійныя следчыя па звычайным мэсэнджэры заказваюць у невядомага чалавека тэракты з выбуховымі рэчамі, якія ён не ўмее нават рабіць (і сам пра гэта кажа). І той пагаджаецца, не ведаючы нават, хто яму пісаў.





У гэтую гісторыю можна паверыць толькі пры ўмове, што згаданы жыхар Пінскага раёну мае праблемы з псіхікай, а ад імя BYPOL яму пісаў хто заўгодна, тэарэтычна нават сам ГУБАЗіК. А паколькі МУС ужо паспяшаўся паведаміць, што зламыснік неаднаразова караўся за крымінал, то запальваецца яшчэ адна чырвоная лямпачка. Гэта ж выдатны чалавечы матэрыял для кантраляванай правакацыі, маса кручкоў для лялькаводаў.





Звяртаюць увагу фармулёўкі «тэрарыста» на камеру: «Собирались произвести взрыв огнетушителя, наполненный пиротехническим порохом», «акция протеста с целью выражения гражданской позиции».





Вы толькі што хацелі падарваць самаробную бомбу, вас затрымліваюць грамілы са зброяй на месцы меркаванага злачынства, напэўна гэта было сілавое затрыманне, а ў вас так складна ідзе фармалёўка думак, як са слоўніка.





А выраз «произвести взрыв с целью дестабилизации» увогуле выклікаў пачуццё дэжа вю з выбухам у мінскім метро. Там з вуснаў асуджанага Канавалава таксама бясконца гучала формула «с целью дестабилизации», хаця людзі, якія яго ведалі, казалі, што сам Канавалаў не здольны скласці такі выраз. Гэта канцылярызмы саміх сілавікоў. (…)





Найхутчэй, «тэракт» сапраўды мог планавацца. Але без ахвяраў, а менавіта такі, з хуткай і прафесійнай працай ГУБАЗіКа, каб потым павесіць яго на BYPOL. І хаця апошні ўжо 24 сакавіка зрабіў гэты стрэл халастым, недзе высока палічылі, што не прападаць жа геніяльнай ідэі. Для прапаганды і ў самы раз.









Поверит ли народ в кровожадную Тихановскую?





Таким вопросом задается политический обозреватель Александр Класковский:





— Обмен обвинениями в подготовке терактов на День Воли между властями и инициативой ByPol приобрел характер информационной войны. Давайте зададимся несколькими простыми вопросами.





По словам Лукашенко, задержанный «мерзавец» «говорит, что хотел силовиков наказать». По информации МВД, этот человек накануне 25 марта получил в мессенджере от инициативы ByPol, с которой контактировал, указание «совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования».





Злоумышленника якобы поймали в Печах, где он хотел-де заложить самодельное взрывное устройство (второе по счету) в воинской части.





И уже здесь начинаются нестыковки. Во-первых, нелогичен выбор Печей, где находится не какой-нибудь спецназ, жестивший при разгоне уличных акций, а учебный центр. Тамошние военные при подавлении протестов вроде как не засветились.





Во-вторых, непонятно, зачем тогда первое взрывное устройство было заложено в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича. При чем тут наказание силовиков?





Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, комментируя эту историю, подчеркнул, что ByPol тесно связан «с так называемым Координационным советом Тихановской». Это можно воспринять как намек: а не она ли и заказала кровавую вакханалию?





Отбросим рассуждения морального толка: способна ли мать двоих детей инициировать взрыв на детской площадке (да и в воинской части тоже)? Возьмем чисто политический интерес Тихановской и ее команды, чтобы протестная активность вернулась на улицы.





И что они для этого делают по версии властей? Правильно, планируют теракты, чтобы режим получил свободу рук для окончательной расправы с ненавистными «протестунами» и вообще всеми очагами крамолы, может быть даже с введением чрезвычайного положения. После чего выдавленные в эмиграцию противники Лукашенко гарантированно остаются у разбитого корыта.





В общем, или в этих заграничных штабах сидят полные идиоты, или, мягко говоря, недодумали те, кто очень хотел бы их дискредитировать.





А вообще этот сюжет пока сильно напоминает дело «Белого легиона», которое было состряпано в 2017-м на волне «тунеядских протестов». Оно, напомню, началось с письма некой фрау А. из Берлина о якобы готовящихся на 25 марта (тоже завязка на День Воли!) провокациях, сопровождалось громкими заявлениями о боевиках c оружием, но закончилось пшиком, а три с лишним десятка задержанных были тихо выпущены.





И вообще доверие к властям и силовикам у массы белорусов сейчас даже не нулевое, а измеряется отрицательными величинами. Так что, как бы ни старалась пропаганда, версия о кровожадной Тихановской явно не прокатит.