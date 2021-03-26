Не только «очередной пробив дна» — эксперты ISANS рассказали, что на самом деле значит заявление МИД Беларуси
Эксперты аналитического проекта ISANS прокомментировали последнее заявление МИДа Беларуси. Главный вывод будет ниже, но аналитики не могли не вспомнить про "пробитое дно".
По мнению экспертов, МИД Беларуси своим требованием отдать ему Аляску и разрешить белорусским строителям работать в «южных штатах» ответил совсем не Госдепартаменту США.
iSANS – международная инициатива экспертов из разных стран, направленная на определение, анализ и противодействие гибридным угрозам демократии, верховенству закона и суверенитета стран Западной, Центральной и Восточной Европы и Евразии. В нее входят эксперты из Беларуси, Чехии, Украины, США и других стран.
В ISANS уверены, пишет Телеграф, что подчинённые Владимира Макея у себя на сайте ответили «заказчику Венедиктова, в том же стиле постмодерна».
«Напомним, Венедиктов резко вернулся в беларускую повестку с довольно оригинальным заявлением о том, что Запад, Тихановская и Лукашенко ведут переговоры о передаче власти. Это высказывание в стиле почти дословной цитаты из Незыгаря было воспринято рядом экспертов как постмодернистский намек Лукашенко, чтобы он не сильно отходил от плана обещанных реформ, которые он, как бы, не обещал. И вот сегодня на сайте МИД РБ возник комментарий, который поначалу все восприняли как шутку хакера. Тем не менее, он оказался реальным», — пояснили эксперты.
«Это можно было бы списать на очередной пробив дна и проигнорировать. Но на случай, если кто-то не догадался, мы решили подчеркнуть, что такое заявление – это не смелый вызов МИДа гордой независимой страны, брошенный проклятым американским империалистам. Оно направлено в совершенно противоположную сторону. И вызвано оно страхом перед тем, что наброс о переговорах будет воспринят в России всерьёз», — пишут в ISANS.
«В МИД РБ очень боятся, что кто-то подумает, что Беларусь может сама формировать свою внешнюю и внутреннюю политику. Сделан важный шаг в направлении превращения в МИД ОРДЛОУ», — уверены эксперты.
ОРДЛОУ — Отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. На данный момент оккупированы Россией и выступают как полностью зависимые от России квазигосударственные образования.
Ранее сообщалось, что МИД Беларуси 26 марта опубликовал на своем сайте «Комментарий пресс-службы МИД в связи с заявлением Посольства США от 25 марта 2021». В нем белорусские дипломаты выражают «искреннюю признательность американской стороне за проявленную наконец-то готовность перевести двустороннюю риторику в конструктивное русло и за поздравление со значимой датой в истории нашей страны».
21:44 26/03/2021
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