Станислав Шушкевич: Белорусская власть зажралась

Станиславом Шушкевичем о ситуации с господдержкой населения. На днях был опубликован доклад, в котором говорится, что уровень господдержки населения и экономики во время эпидемии коронавируса в Беларуси был самым низким среди стран Евразийского экономического союза — всего лишь 1.4% от уровня ВВП. Сайт Charter97.org поговорил с первым руководителем независимой Беларусио ситуации с господдержкой населения.





– Белорусская власть зажралась. Сегодня очень узкий круг лиц получает огромную зарплату.





Когда речь идет о таких событиях, как пандемия, здесь нужно иметь денежный резерв. Я думаю, что власти не располагают им из-за своего образовательного невежества. Например, Лукашенко, который предлагал бороться с пандемией спортом, трактором и свежим воздухом. Далеко с таким отношением не уедешь.





Я бы обратил внимание на то, что это не один позорный показатель. В Беларуси самая низкая пенсия из европейских стран, самая низкая среднестатистическая и минимальная заработная плата. Это официальные данные по зарплатам в Европе.





Это невежество, удовлетворяющее похоть власти, которая не заботится о своем народе.





– Правительство Кыргызстана потратило 7,4% от ВВП на поддержку населения, Казахстана — 9%. Почему в Беларуси эти показатели ниже, чем даже в среднеазиатских республиках, не отличающихся особой демократичностью и высокими местами в мировом рейтинге экономического развития?





– Это объясняется еще спецификой белорусов. Мы очень терпеливая нация, которая может выдержать многое. Лукашенко и его свита злоупотребляют этим. Они преимущественно двоечники и троечники, которые занимают высокие положения в государственных структурах. Наука для них далека. С такой властью не может нормально развиваться экономика.





Эта свита хотела бы выделить больше 1.4%, но тогда появляется угроза их большим зарплатам. На такое они никогда не пойдут.





В Кыргызстане совсем иная ситуация, тоже бедная страна, но там высокая активность населения. Те, кто плохо себя ведет, вынуждены покинуть эту страну. Все прекрасно знают, что Лукашенко содержит Бакиева. На него денег же хватает.





– Вы сами находились на самоизоляции из-за коронавируса. Ощутили ли вы какую-то поддержку от государства?





– Со мной лучше этот вопрос не обсуждать, потому что я получаю пенсию гораздо меньше, чем мне положено по решению Верховного Совета. Лукашенко фактически обнулил мою пенсию, которую я получил за особые заслуги перед белорусским народом.





Я получаю обыкновенную пенсию по возрасту и ничего больше. Никогда и нигде не получал каких-то добавок.





Моя пенсия была смехотворной, если бы получать пенсию, которую Лукашенко присудил мне, то я получал бы 32 евроцента. Он зафиксировал эту пенсию на уровне 1997 года. Понимаете, это изощренность.





– Заместитель министра финансов Беларуси сообщил, что планируемый дефицит на 2021 год бюджета увеличился с 4 млрд до 5,6 млрд рублей. Если уровень социальной поддержки у нас самый низкий в ЕАЭС, то куда идут деньги налогоплательщиков?





– Это, так сказать, за семью печатями. Совершенно невероятная вещь, когда бывшим лейтенантам поприсваивали генеральские звания. Весь этот, так сказать, сброд, который воюет с собственным народом, высокооплачиваемый. Значит, будет только надежда на помощь России, потому что там такая же ситуация. Там тоже до бесконечности продолжается власть одного человека.





Достоинства у этих людей, которые захватили власть, нет никакого. Последние люди в России, которые имели власть с достоинством – Медведев и Горбачев. Они, в общем-то, публично отказались от этой власти. Не говоря о благородных людях, таких как Ельцин, он счел, что в его состоянии здоровья лучше передать власть другим в руки. Жаль, что ошибся в предположениях, кто есть чекист.





– Независимые медики говорят, что нужно умножать нашу статистику по коронавирусу на 10, чтобы получить правду. Летом прошлого года ложь властей об эпидемии и пренебрежением жизнью и здоровьем людей стали катализатором к протестам. Насколько сейчас велико недовольство людей режимом и его отношением к белорусам?





– Люди однозначно недовольны режимом. Мы имеем государство, которое было при Советском Союзе. Не наука определяет развитие экономики, не политология определяет порядок управление государством, а те примитивы, которые готовы воспринять один общественный закон: я – начальник, ты – дурак. В таком случае не надо ничего учить, не надо быть отличником, посещать умную школу и не нужно иметь достойное образование. А когда кто-то поднимает голос, то его обвиняют в государственной измене и дают несметное количество лет в тюрьме. Мы имеем дело с государством, которое воюет со своим народом.





Никосал Верт в своей работе «Черная книга коммунизма» показал, как советское государство воюет со своим народом. Были ГУЛАГи, при которых повсеместные успехи в промышленно-экономической сфере были сделаны заключенными. Считайте, что сегодня у нас вся страна заключенных, которые подчиняются одному закону. Кадры решают все для Лукашенко. Я – начальник, ты – дурак, больше ничего. Как это было в Советском Союзе.





– Как в новой Беларуси власти должны поддерживать людей в случае пандемии и других чрезвычайных ситуаций?





– Мы должны понимать, что смена политического строя приведет еще к большему кратковременному ухудшению, как, например, было в Польше. Был шок, потом терапия и процветающее европейское государство. К этому надо готовить нацию.





Власти должны заботиться, чтобы экономика развивалась по науке. Дело в том, что наше руководство не понимает науку. Если действовать по науке, то они все должны были быть на скотном дворе, а не на властных позициях.