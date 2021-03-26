Андрей Курейчик: Беларуси не царьки нужны, а мощная политическая сила

Недавно судили гомельчанина за то, что он слепил снеговика у себя возле дома, на своей частной земле, и на этой тающей фигуре написал: «Жыве Беларусь!». Его судили за то, что он будто бы проводил массовые несанкционированные акции. Выходит, он со снеговиком организовал массовые мероприятия. Снеговик, видимо, что-то вроде польского кукловода, а эта надпись, которая нигде и никем не запрещена, видите ли, является экстремистской. Ну что тут скажешь!





Если говорить серьезно и в общем, то всё это, как и многое другое, и есть конституционный кризис. Ни одна статья, ни одна глава Конституции фактически не работают. Не работает глава о правах граждан. В Конституции четко записано: каждый имеет право въезжать в страну и выезжать из нее, власть же ввела запрет, опустила шлагбаум. И не коронавирус виноват, просто тем, кто наверху, кажется, что лучше будет, если передвижение людей ограничить.





В Конституции говорится о свободе распространения информации – ну вот найдите, пожалуйста, в киосках оппозиционные газеты. Который месяц не печатаются «Народная Воля», «Свободные новости», «Белорусская газета» и другие. Дело не в типографиях, им просто-напросто запрещено тиражировать независимые издания. Это ли не запрет свободы слова?!





В Конституции говорится о праве на участие в профсоюзах, политических партиях, на проведение митингов, собраний – а в действительности? То есть права не работают, включая даже право на жизнь. Узнаем из различных источников, что кое-кто из государственных органов занимается тем, что планирует какие-то политические убийства, то есть таким нечеловеческим образом стремится убрать оппонентов. Как ни печально, но у нас люди исчезают реально. Сколько политиков лишены жизни, сколько журналистов, их просто убили и, видимо, не без участия тех, кто, собственно, и должен защищать правопорядок в стране.





На мой взгляд, не работают никакие статьи, которые должны балансировать все ветви власти. У нас президент – он же и судья. Он называет, кого судить, кто виноват, хотя ни следствия, ни суда еще не было. Он управляет сельским хозяйством, экономикой, ну всем. То есть понятие разделения властей в Беларуси отсутствует как таковое в принципе.





Как выходить из конституционного кризиса? Вариантов несколько. Первый – вернуться к Конституции 1994 года. Решает ли это проблему единовластия? Не решает. Это, я считаю, очень плохая Конституция, по существу калька российской, которая абсолютно не обеспечивает баланс между ветвями власти. И, в общем, Лукашенко благодаря такому Основному закону и стал этаким всевластителем судеб миллионов людей. И любой другой может абсолютно так же им стать. Ограничение на пребывание в должности президента страны двумя каденциями, которое там прописано, как видите, многие годы никого не волновало. Лукашенко провел референдум – и получил безграничную власть на безграничный срок.





Я предлагаю другой путь. Давайте обсудим мои предложения на страницах «Народной Воли». Мой вариант: попробуем взять за основу Конституции Литвы, Латвии или Эстонии. Лучше мы не напишем. Это работающие, стопроцентно работающие Конституции, в которых соблюден баланс между ветвями власти, где всё учтено. Нам нужно только скорректировать количество депутатов парламента, исходя из того, сколько у нас населения. И не дурить голову, не заниматься, грубо говоря, фигнёй, разглагольствованием. Базар никогда не приводил ни к чему хорошему. Ни к чему хорошему не приведет он и в наших условиях.





Другая проблема. Вернемся к тем же литовской, латвийской, эстонской Конституциям, в которых отдельные главы посвящены положениям, характеризующим эти страны как парламентские республики, где у президента власти, образно говоря, с гулькин нос. При этом сразу заметим: у наших соседей партии имеют в обществе серьезный вес. А у нас? В парламенте по новой Конституции кто будет представлен? Партий-то настоящих нет.





Еще когда на свободе был Бабарико, я высказал ему такое предложение. Ребята, у вас есть все ресурсы, чтобы создать мощную партию. Понятно, могут быть проблемы с ее регистрацией. В таком случае договоритесь с любой действующей партией, у которой есть регистрация, войдите в нее, сделайте нормальную массовую оппозиционную проевропейскую партию, потому что те, которые у нас сейчас формально существуют, – это имитация политической силы, своеобразные кружки, клубы по интересам. Это, прямо скажем, ничто в стране почти с десятью миллионами жителей. У вас же, говорил я Бабарико, одних активистов 20 тысяч, а с возникновением объединенного штаба Тихановской, Цепкало и Колесниковой – под 30 тысяч человек. И плюс к этому миллион избирателей, которые подписались за ваших кандидатов. Пусть не миллион человек войдут в ваши ряды, напишут заявления о вступлении в партию, пусть таких будет сто тысяч, десятая часть, но этого количества людей хватит для того, чтобы иметь мощную политическую организацию. А представьте себе, сколько членов прибавилось бы на первом и втором воскресных маршах! В конечном итоге можно было бы иметь огромнейшую структуру.





К сожалению, меня не услышали. И вот представьте себе, что Лукашенко вынужден будет уйти, изменится Конституция, парламент станет в центре политической системы – и кто в него войдет? Не зря же определенные силы уже ухватились за создание пророссийской партии. В этой ситуации меня просто шокирует эгоизм руководителей тех политических структур, которые зарегистрированы. Они, мягко говоря, спят в шапку. Откройте ворота, друзья, пусть все активные люди примыкают к вам… Что, боязнь потерять власть? Да, он, лидер партии, сейчас царек среди двух тысяч человек. А если будет двести тысяч, то кто он будет для них? Никто. Не потому ли у нас отсутствует всякая работа по партийному строительству?





К сожалению, исторических примеров победы над диктаторами без партий я не знаю. Все Майданы, грузинская революция, армянская революция проходили, друзья, при поддержке политических партий.









Андрей КУРЕЙЧИК, драматург, гражданин

Республики Беларусь.