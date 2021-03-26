«В очередной раз убедились, что мы — партизанская страна»









День воли 2021.





Мы гуляли.





Маленькими группками, которых становилось все больше и больше. Удивительная штука - вроде никого не знаешь, но почему-то все свои.





Как же мне этого не хватало! Вот правда, до слез…





Причем никто друг другу ничего не говорил — все происходило на уровне телепатии. Быстрый взгляд, улыбка, кивок. У кого-то — красная помада, красные перчатки или шейный платок. Но это не обязательно. И так все понятно. И сколько умных, прекрасных, открытых лиц. Пожилые пары, поддерживающие друг друга под руку; старушки с их неторопливым размеренным шагом, которым, кажется, можно обойти Землю; юные мальчики и девочки с разноцветными рюкзаками; мужчины и женщины всех возрастов - кто-то одет понаряднее ( праздник же), а кто-то, напротив, понезаметнее, чтобы можно было смешаться с толпой.





В очередной раз убедилась, что мы — партизанская страна. Наш город оккупировали враги. На наших улицах - военная техника, автозаки и бусы с тонированными стеклами. Мотки колючей проволоки уже никого не удивляют, как и ставшие привычными «люди в черном» - куда же без них. А еще тихари. Этих тоже насыпали щедро, бродят одинаковыми тусклыми группками , прячут замерзшие руки в карманах. Все это — для того, чтоб никто не решился и нос в город высунуть. А мы — вот они, тут. Ну, просто гуляем. С работы идем, по магазинам опять-таки... А что, разве нельзя?





Машины начинают гудеть и прохожие, не останавливаясь, поднимают руку со знаком «виктори». Гудки все громче, гайцы перекрыли на этом участке проезжую часть. Ну, ок. Все идут вперед, потом разворачиваются — и шагают назад. Погода хорошая, почему бы не погулять. Вон там, впереди, где не перекрыто — опять гудят. А мы слушаем — и улыбаемся.





Знаете, это совершенно невероятное чувство — когда идущие навстречу незнакомые люди по очереди тебе улыбаются. Эта улыбка — как невидимый флаг. Наш флаг — белый, красный и снова белый. Я подхватываю его, улыбаясь в ответ. И мы несем его, несем через город.





А над нами — солнце. Теплое, весеннее.. .вольное. Наше!





С Днем Воли, друзья. Эта воля — в каждом из нас. И когда нибудь — я надеюсь ,что скоро, очень скоро — она будет в каждом дворе, на каждой улице, в каждом городе.





С Днем Воли, моя Беларусь.







