Начальник милиции Минской области освобожден от должности

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Генерал-майор милиции Александр Ковальчук освобожден от должности начальника УВД Миноблисполкома. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 26 марта, сообщает Sputnik со ссылкой на его пресс-службу.





Ковальчук был назначен на данную должность 1 февраля 2018 года, до этого он четыре года возглавлял УВД Могилевской области.





Кадровые перестановки в силовом блоке

В 2020 году, после президентских выборов в Беларуси, сменились руководители практически всех правоохранительных органов, в том числе МВД, Генпрокуратуры, КГБ и КГК.





Новым главой МВД Иван Кубраков был назначен в конце октября прошлого года, бывший министр Юрий Караев был назначен помощником президента в Гродненскую область. На место Кубракова, который до этого был главой ГУВД Минска, пришел Михаил Гриб. Возглавлявшего несколько лет КГБ Валерия Вакульчика на этом посту сменил руководивший до этого комитетом государственного контроля Иван Тертель. Вакульчик стал помощником президента по Брестской области.





Также осенью генеральным прокурором стал Андрей Швед (ранее возглавлял Государственный комитет экспертиз), бывший генпрокурор Александр Конюк был отправлен послом в Армению.





Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года, на них победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко, набрав, по данным ЦИК, более 80% голосов избирателей.















