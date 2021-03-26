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Уголовное дело возбуждено против политолога Болкунца за оскорбление Лукашенко

Против политолога Дмитрия Болкунца возбуждено уголовное дело за оскорбление президента Беларуси, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры в пятницу.

Уголовное дело возбуждено против политолога Болкунца за оскорбление Лукашенко
"Генеральная прокуратура 26 марта возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 368 УК в отношении Дмитрия Болкунца за публичное оскорблении президента Республики Беларусь в сети интернет", - говорится в сообщении в телеграм-канале надзорного ведомства, пишет interfax.by.

Подробностей в сообщении Генпрокуратуры нет.

Вероятно, уголовное дело было возбуждено из-за высказываний Болкунца в эфире блогера BalaganOFF 24 марта.
 
Болкунец - уроженец Беларуси, является экспертом российского Центра политанализа и информационной безопасности.
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