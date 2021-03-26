Всеобщая свобода. Об этом ли мечтают современные белорусы?





Если раньше во всех маршрутках группа «Виагра» пела: «…чем выше любовь, тем ниже поцелуи», то теперь поет: «…где так вольно дышит человек»!





Все организации и учреждения страны — от Совмина и министерств до общественных организаций, — что хотели, то и делали. Вольному воля!





Нацбанк разрешил пользоваться при расчетах за товары и услуги любой валютой. На усмотрение продавцов товаров и услуг. В сети «Грина» на кассах теперь требовали

злотые, в «Гиппо» — доллары, в «Хите» и «Евроопте» — евро. А в «Светофоре» — российские рубли. Сбылись мечты о мультивалютной корзине!





Министерство антимонопольного регулирования разрешило устанавливать магазинам и предпринимателям любые наценки. Наконец-то наценки стали больше цен!





Таможня с пограничной службой разрешили пересекать границу в любом месте. В любое время. С чем угодно (и по габаритам, и по весу). С кем угодно. А главное — с любой стороны! Осталось договориться с пограничниками и таможенниками соседей. У тех, к сожалению, неволя…





Минюст освободил всех из мест лишения свободы. Включая насильников и наркоторговцев. Как можно держать в неволе тех, кто волен заниматься тем, чем хочет?





Метрополитен разрешил входить в метро без масок (но о масках еще долго напоминали оттопыренные у всех минчан уши).





Минжилкомхоз разрешил платить за коммунальные услуги по дифференцированной шкале. Теперь за кубометр воды можно было платить от «сколько хочешь» до «сколько можешь».





Конституционный суд разрешил митинговать по любому поводу. В любом месте. В любое время: утром, днем, вечером. И даже ночью. Правда, на проезжей части никто уже не протестовал. Это произошло после того, как протестовавших возле ГУМа против юаней в ГУМе сбил КАМАЗ с плитами перекрытия. И водителя за это никто не наказал! Одни имеют право протестовать, другие имеют право не соблюдать скоростной режим…





Карикатура Антона Островского





Республиканский кинологический центр официально разрешил собакам собачников с…ть в детские песочницы. И им за это ничего не будет. Как и раньше. Когда они с…ли неофициально.





«Белавиа» назвала себя лоукостером. И теперь в Барселону можно слетать за 750 рублей. Как и раньше. Но это не важно. Главное, что лоукост. Как того и хотели свободолюбивые белорусы, мечтающие летать лоукостом.





Минэкономики разрешило МАЗу с помощью демпинга завоевать автомобильный рынок Германии, а «Горизонту» — рынок Китая. Министр Александр Червяков так прямо им и сказал: «Вы вольны это сделать».





Минсельхозпрод разрешил производителям мясо-молочной продукции не терпеть больше издевательств Россельхознадзора и навсегда забыть о рынке России. На расширенном заседании министерства с сельхозпроизводителями заместитель министра Игорь Брыло без обиняков заявил: «Продавайте все в дальнюю дугу» (кто не знает, где она, спросите у Кобякова, который ввел этот термин). Если не нашли дальнюю дугу, продавайте в Китай — без оглядки на то, что до него километров больше, чем до самых дальних дуг. Мы вольные птицы, пора, брат, пора…





Министерство обороны разрешило своим механизированным бригадам устраивать набеги в сопредельные страны. Если гражданский человек волен поступать как хочет, то человек с ружьем (а есть и в танке) — тем более. Это вам не на картах в штабные игры играть. У военных все, включая волю, серьезно.





Райисполкомы разрешили выбирать участки под жилье и бизнес самостоятельно. Бесплатно. В любом месте. Включая сельхозугодья. И теперь колхозные тракторы с плугами и сеялками, дымя дизелями, энергично дрифтуют, объезжая наделы свободолюбивых белорусских латифундистов.





Сельские Советы перестали гавкаться с жителями из-за перекошенных заборов и нескошенной травы. Зачем? Свободные люди. Захотят — скосят…





Министерство по налогам и сборам исчезло с лица белорусской земли. Потому что все перестали платить налоги. Имеют на то волю.





Стало как-то стремно жить.





Верните неволю…















