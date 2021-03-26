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В Беларуси вводится институт поручительства при помиловании осужденных - указ

В Беларуси вводится институт поручительства при помиловании осужденных, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко в пятницу.



"Регламентирован институт поручительства при помиловании осужденных, согласно которому родственники осужденного либо хорошо знающие его люди смогут предоставить личные поручительства в качестве гарантии законопослушного поведения помилованного", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Поясняется, пишет interfax.by, что указ принят в целях реализации последних изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленных на совершенствование институтов досудебного освобождения и помилования.

"Указом усовершенствован порядок освобождения лиц от уголовной ответственности по решению главы государства. В документе закрепляется пакетный принцип внесения ходатайств об освобождении от уголовной ответственности на рассмотрение президента", - сказано в сообщении.

 
Нововведения вступают в силу 14 апреля 2021 года.
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