







"Регламентирован институт поручительства при помиловании осужденных, согласно которому родственники осужденного либо хорошо знающие его люди смогут предоставить личные поручительства в качестве гарантии законопослушного поведения помилованного", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.





Поясняется, пишет interfax.by, что указ принят в целях реализации последних изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленных на совершенствование институтов досудебного освобождения и помилования.





"Указом усовершенствован порядок освобождения лиц от уголовной ответственности по решению главы государства. В документе закрепляется пакетный принцип внесения ходатайств об освобождении от уголовной ответственности на рассмотрение президента", - сказано в сообщении.





Нововведения вступают в силу 14 апреля 2021 года.