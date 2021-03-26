"Сегодня ночью в Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один – в Минске", - утверждается в сообщении МВД.





"Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства, - говорится в сообщении





"По информации ГУБОПиК МВД, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании.





В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали", - сообщает в своем телеграме пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





Сообщается, что следователями КГБ возбуждено уголовное дело по "факту покушения на акт терроризма".





Также в МВД утверждают, что "мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал «воскресные марши»".





По версии силовиков, он поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL. От ее представителя накануне Дня Воли он якобы и получил в мессенджере указание "совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования".





"Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа" - заявил замминистра Геннадий Казакевич.





На опубликованном МВД видео "террорист" явно напуган, видно, что перед этим был избит, и, создается ощущение, что говорит заранее заученные фразы.







