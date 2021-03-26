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Книгу "Белорусский Донбасс" признали "экстремистской"

В суде Октябрьского района Минска прошло рассмотрение дела о признании книги «Белорусский Донбасс» "экстремистской".

Авторы книги – журналист «Белсата» Игорь Ильяш и политзаключенная журналистка Екатерина Андреева. Решением суда книга признана "экстремистской".

По закону, в Беларуси запрещено распространение изданий, признанных экстремистскими. Также должен блокироваться доступ к сайтам, где они размещены. 

Содержание информационной продукции, включенной в список экстремистских материалов, объявлению не подлежит. В ходе обысков издания, признанные экстремистскими, могут быть изъяты и впоследствии уничтожены.

Книгу Екатерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс», изданную в Украине прошлым летом, презентовали в Беларуси 19 февраля. Буквально несколько экземпляров, так как тираж рискует быть арестованным на границе, без соавтора, которая сейчас в заключении: мероприятие состоялось в посольстве Украины в Минске и было приурочено к седьмой годовщине Революции достоинства.

Работа над книгой у Екатерины и Игоря заняла несколько лет. Она показывает людей, которые воевали на Донбассе как с одной, так и другой стороны, а также раскрывает ряд сопутствующих вопросов, которыми тема обросла за годы работы над ней. 

Это, например, личное отношение белорусских спецслужб к участникам конфликта, нелегальная торговля белорусских предприятий, в том числе государственных, с фирмами, которые, согласно СБУ, финансируют терроризм в Украине, судьба белорусов, воевавших в группе Вагнера, и другие.

При этом еще в декабре 2020 года у прибывшего из Украины журналиста Романа Васюковича изъяли несколько экземпляров книги. В них таможенники усмотрели признаки "экстремизма". Против самого журналиста составили протокол, хотя книга до сегодняшнего дня не считалась "экстремистской".
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