"Объявление независимости БНР – это безусловная веха в истории Беларуси. Пускай реальной государственности это образование не приобрело и очень быстро было сметено силами куда более могущественными. Но как идея и политический манифест белорусская независимость прозвучала, - пишет Мельянцов.





- То, что БНР стала одной из причин провозглашения белорусской советской республики, – это факт (взять хотя бы свидетельство Рейнгольда). А без БССР не было бы и современной Беларуси.





Поэтому, всячески принижая это событие, госпропаганда действует мягко говоря неумно. Она пытается таким образом бороться с поствыборным протестов. Но этими действиями она только расширяет социальную базу своих противников. Ведь удар по символам затрагивает и сторонников национального нарратива в целом.





И вообще, в этом конфликте государство по-хорошему должно быть умиротворяющим и объединяющим игроком, использующим разные грани национальных проектов, версий истории, символов и героев для поиска общественного консенсуса на каких-то основаниях, чтобы преодолеть последствия прошлого года. А оно избрало роль стороны конфликта и всячески демонстрирует свою победу над «врагом».





Ни к чему хорошему это привести не может. Это разделение будет воспроизводиться снова и снова, пока не разрушит эту страну, которая только каким-то чудом до сих пор сохраняется как суверенное государство".