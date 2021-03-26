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Мельянцов: Принижая значение БНР власти только расширяют социальную базу своих противников

Координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов считает, что госпропаганда действует неумно

"Объявление независимости БНР – это безусловная веха в истории Беларуси. Пускай реальной государственности это образование не приобрело и очень быстро было сметено силами куда более могущественными. Но как идея и политический манифест белорусская независимость прозвучала, - пишет Мельянцов.

- То, что БНР стала одной из причин провозглашения белорусской советской республики, – это факт (взять хотя бы свидетельство Рейнгольда). А без БССР не было бы и современной Беларуси.

Поэтому, всячески принижая это событие, госпропаганда действует мягко говоря неумно. Она пытается таким образом бороться с поствыборным протестов. Но этими действиями она только расширяет социальную базу своих противников. Ведь удар по символам затрагивает и сторонников национального нарратива в целом.

И вообще, в этом конфликте государство по-хорошему должно быть умиротворяющим и объединяющим игроком, использующим разные грани национальных проектов, версий истории, символов и героев для поиска общественного консенсуса на каких-то основаниях, чтобы преодолеть последствия прошлого года. А оно избрало роль стороны конфликта и всячески демонстрирует свою победу над «врагом».

Ни к чему хорошему это привести не может. Это разделение будет воспроизводиться снова и снова, пока не разрушит эту страну, которая только каким-то чудом до сих пор сохраняется как суверенное государство".
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