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Венедиктов: на Лукашенко произвело большое впечатление голосование на "Голосе"

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал своё резонансное заявление о том, что готовятся переговоры властей Беларуси с оппозицией при участии ОБСЕ и США.

АР

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал своё резонансное заявление о том, что готовятся переговоры властей Беларуси с оппозицией при участии ОБСЕ и США. Об этом он написал в Telegram 24 марта.

"Вы можете мне не верить, как источнику, а после удивитесь, — говорит Венедиктов в эфире радиостанции. — А может всё сорвётся, потому что люди все на нервах... [Лукашенко] капризный. Западники очень привержены протоколу. И оппозиция выдвигает некоторые предварительные требования для начала переговоров".

По сведениям Алексея Венедиктова, "большое впечатление произвело на окружение Лукашенко и на него, и на западных партнёров... голосование на платформе "Голос". Там за короткое время за переговоры властей и оппозиции в Беларуси высказались более 750 тысяч человек. "И вот это сдвинуло процесс", — цитирует Еврорадио Венедиктова.
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