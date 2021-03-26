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Анджей Дуда хочет, чтобы ОБСЕ подняло вопрос репрессий против поляков в Беларуси

Президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы ОБСЕ подняло вопрос репрессий против польского меньшинства в Беларуси.

Анджей Дуда хочет, чтобы ОБСЕ подняло вопрос репрессий против поляков в Беларуси
На фасаде президентского дворца в Варшаве появилась иллюминация с портретами Борис и Почобута / facebook.com/stanislaw.dziemianko
 Он разговаривал с генсеком этой организации Хельгой Шмид и находится в постоянном контакте с правительством по поводу положения поляков в нашей стране, сообщает "Польское радио".

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении председателя непризнанного белорусскими властями Союза поляков Анжелики Борис. Статья  — "Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц" (ч. 3 ст. 130 УК). Борис отбывает 15-суточный арест. 

Также был задержан на трое суток активист непризнанного Союза поляков, журналист Анджей Почобут.

После допросов не вышли на свободу руководитель отделения СПБ в Волковыске Мария Тишковская и руководитель отделения в Лиде Ирена Бернацкая. Видимо, они также задержаны на 72 часа. 

После обыска в редакциях изданий Союза поляков никто задержан не был. 

Зачем белорусские власти дразнят Польшу, до конца непонятно. 
"Белорусский партизан"
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