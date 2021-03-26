



В этих условиях, считает Макрон, Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от короанвируса, передает РБК со ссылкой на Le Figaro.





«Мы создали возможность производить. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», — подчеркнул Макрон.





Он уверен, что вирус будет продолжать распространяться и видоизменяться, поэтому Европа должна подготовиться к такому развитию ситуации.





Президент также заявил, что Европа — единственная, у которой есть настоящая стратегия вакцинации. Он подчеркнул, что ЕС разработал комплексную промышленную политику, позволяющую ему во второй половине текущего года выйти на мощность производства около 2–3 млрд доз в год. «Мы сможем удовлетворить наши потребности и массово экспортировать», — уверен Макрон. Он также заявил, что Европа к лету станет континентом, который производит больше всего доз вакцин от коронавируса.