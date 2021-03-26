По данным МВД, на День воли по всей Беларуси было задержано более 200 человек. И это при отсутствии массовых протестов. Какая в этом логика, понять сложно. Действия белорусских властей в последнее время вообще мало кто понимает. И это касается не только политики, а буквально каждой сферы жизнедеятельности страны. Куда не кинь – всюду клин. И вместо того, чтобы клин клином вышибать или на худой конец хоть как-то попытаться его вытащить, он вбивается в нашу жизнь все глубже и глубже.





В свое время, когда в Беларусь пришли фашисты, жители страны не сразу взялись за оружие и ушли в леса. На конец 1941 года в партизанах было всего около 12 тыс. человек. А к освобождению Беларуси их было уже 374 тыс. Белорусская земля буквально горела под ногами захватчиков.





Как же удалось поднять на борьбу с фашистами практически всю Беларусь, хотя первоначально протестная активность была очень низкая? Секрет достаточно прост. Первоначальная задача партизанского движения, основу которого составляли попавшие в окружение бойцы Красной армии и заброшенные в леса диверсионнык группы, было не нанесение значительного урона фашистам и блокировка внутренних коммуникаций. Ввиду своей малочисленности, они этого и не могли сделать. Поэтому главная задача была провоцировать фашистов на агрессию против мирного населения страны. Это доказанный факт, который нашел отражение даже в советских военных фильмах.





Убили немецкого офицера - немцы в ответ расстреляли десяток мирных жителей, в итоге в партизаны ушли пару сотен возмущенных родственников и друзей убитых. Взорвали склад – фашисты в ответ сожгли деревню, и в партизаны ушли несколько соседних деревень. Ведь Беларусь по своей сути большая деревня, здесь все друг друга знают. Так и получилось, что партизанское движение росло с геометрической прогрессией. Фашисты не могли понять одной простой вещи: можно выиграть войну у армии, но нельзя выиграть войну у целого народа, если он весь поднимется. Фашисты думали, что у них самая сильна в мире армия, что им какие-то партизаны. Их никто даже в серьез сначала не воспринимал. Но если бы фашисты воевали только против партизанов, они наверняка победили. Но они подняли против весь народ, который стал той самой армией, которую уже не сокрушить.





Нечто подобное сейчас делают и белорусские власти, только их даже не нужно провоцировать на агрессию в отношении своего народа, они и сами со всем прекрасно справляются. Когда избивают и пытают людей в застенках. Когда наказывают многодетную мать огромным штрафом за портреты на окне квартиры. Когда возбуждают сотни уголовных дел по надуманным обвинениям. Когда лишают лицензии адвокатов, которые просто защищ т своих клиентов. Когда сажают журналистов за обычный репортаж, или за то, что рассказала правду. Когда преследуют своих же недавних друзей и коллег, которые больше не смогли молчать. Когда свой народ называют народцем, а умных образованных людей – пьяницами, наркоманами и проститутками.





Беларусь большая деревню. У каждого из десятков тысяч репрессированных за последние месяцы белорусов, десятки, а то и сотни родственников и друзей, которые, именно благодаря белорусской власти теперь тоже стали партизанами. Да, власть думает, что ей удалось подавить белорусов, всплыть из первоначального потока протеста. Ведь у нее такие красавцы силовики… Но это ошибка. История доказывает, что выиграть войну у народа не получится. Только из моего окружения за последние месяцы минимум трое сторонников Лукашенко стали его ярыми противниками. По всей стране таких сотни тысяч, миллионы. Согласно последним данным платформы «Голос», за мирные переговоры власти с оппозицией проголосовали уже более 700 тыс. белорусов. Всего за несколько дней! Такого единства жителей страны против действующей власти в Беларуси не было со, когда наши деды фашистов давили. В такой ситуации пропадает всякий смысл в государственной пропаганде. Что могла поделать фашистская пропаганда, когда люди видели сожженные заживо целые деревни. Так и сейчас.





Кому поверят, говорящему ящику или своему соседу, брату, свату, своим глазам? Пропаганда сегодня работает главным образом на саму себя, чтобы убедить себя и своих хозяев, что еще не все потеряно. Без пропаганды было бы совсем страшно.





Главный посыл у пропагандистов такой: мы поставили надежную плотину на пути протестного паводка и бояться сегодня нечего. А что плотина трещит по всем швам, что капает на голову постоянно – это якобы мелочи.





Ошибаетесь, капля и камень точит. В средние века была такая адская пытка. Человека привязывали к столбу и на его темя медленно падали капли воды. Сначала казалось, что ничего страшного в этом нет, но со временем каждая капля отдавалась в голове адским грохотом. Равномерно падающая холодная вода вызывала спазм сосудов головы, тем больший, чем дольше продолжалась пытка. Фиксация воздействия водой на одной точке формировала в теменной области очаг угнетения, который разрастался, захватывая всю кору головного мозга. Под такой пыткой находится сегодня и белорусская власть. Ее привязали к позорному столбу, а на голову ей постоянно капает вода. И судя по действиям властей, последствия все хуже и хуже. Да и сама вода никуда не девается. Она стекает по ту сторону плотины, каждый день, каждый час все больше накапливая критическую массу. Плотина уже трещит по всем швам.





Когда я обо всем этом думаю, мне становится даже жаль белорусскую власть. Несладко ей сейчас приходится. Причем, остановиться и повернуть назад, чтобы вернуть все как было, уже не получится. Свою Хатынь власть уже сожгла, и белорусы ей этого уже никогда не простят и не забудут.





Возможно, у кого-то проскользнуло разочарование, что 25 марта не получилось массовых протестов. Но я тут соглашусь с Латушко. Массовых протестов сейчас и не нужно. Капля за каплей сделает свое дело успешней, чем большой поток бурной воды.



