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Минск отметил День Воли праздничными салютами

Власти просто не могут предугадать те формы протеста, которые изобретают белорусы.

Аресты, суды, угрозы, дезинформация, армия силовиков, оцепленный город, патрули на улицах... Так власти старались не допустить никаких массовых мероприятий в День воли. Завтра они скажут, что ничего и не было, протест подавлен. Но тогда откуда появились более 200 задержанных 25 марта?.. 

А самое главное - как в этой насаждаемой атмосфере страха белорусы сумели сохранить праздник?

Свободные белорусы опять перехитрили тех, кто взял на себя роль надсмотрщика в большом лагере. Они даже не подумали, что протест может быть таким. Что они может быть таким красивым, таким зрелищным, таким заметным из всех уголков города. 

С Днем Воли!!!! Мы сделали еще один шаг к свободе!!!!

 
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