Минск отметил День Воли праздничными салютами

Аресты, суды, угрозы, дезинформация, армия силовиков, оцепленный город, патрули на улицах... Так власти старались не допустить никаких массовых мероприятий в День воли. Завтра они скажут, что ничего и не было, протест подавлен. Но тогда откуда появились более 200 задержанных 25 марта?..





А самое главное - как в этой насаждаемой атмосфере страха белорусы сумели сохранить праздник?





Свободные белорусы опять перехитрили тех, кто взял на себя роль надсмотрщика в большом лагере. Они даже не подумали, что протест может быть таким. Что они может быть таким красивым, таким зрелищным, таким заметным из всех уголков города.





С Днем Воли!!!! Мы сделали еще один шаг к свободе!!!!











