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Джо Байден поборется за пост президента США в 2024 году

Американский лидер Джо Байден намерен бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году. Об этом он заявил в четверг на своей первой полноформатной пресс-конференции с момента вступления в должность главы государства.


Джо Байден, 25 марта 2021 года. Фото: Reuters

«Мой ответ — да. Я планирую бороться за переизбрание, этого я ожидаю», — сказал он.

Ему был также задан вопрос, пишет TUT.BY, рассчитывает ли он участвовать в выборах вместе с Камалой Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента.


«Я в полной мере ожидаю, что так и будет, она прекрасно выполняет работу, она прекрасный партнер», — ответил Байден.

Джо Байдену в настоящее время 78 лет. Он уже является самым пожилым президентом США за всю историю страны.
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