











вот казалось бы — в этот день 103 года назад





в Минске была провозглашена независимость Беларуси.





если бы этим миром управляли только законы логики,





то сегодня был бы выходной день





с парадом.





в девять утра президент сказал/а бы речь о том,





как мудрые отцы-основатели республики





свято верили в ее светлое завтра.





соседние президенты прилетели бы ещё вчера





и тоже чего-нибудь сказали про свободу,





демократию и процветание.





поэт или поэтесса прочитала бы стих о стране и ее народе.





какой-нибудь профессор





показал бы самый первый вариант конституции





и самый первый словарь государственного языка.





потом хором спели бы гимн,





потом прошли бы красивые военные с аксельбантами. вечером был бы салют.





питейные заведения работали бы всю ночь;





то есть, всё было бы как у всех





в этой части Европы.





по трафарету, ожидаемо и даже скучно.





асоциальные подростки ныли бы в мессенджерах





что когда уже отменят эти локдауны,





чтобы можно было на лоукосте улететь в дублин,





осло или порту.





однако.





миром управляют не только законы логики.





иногда миром управляет не пойми что.





в соответствии с законами не пойми что,





сегодня за празднование независимости





будут задерживать.





но нужно понимать, что не пойми что — это именно





не пойми что: случайное отклонение.





всякое не пойми что стремится к нигде





чтобы стать там ничем.





если сегодня не пойми что не в нигде,





то завтра неизбежно там будет, потому что это логично.