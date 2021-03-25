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В Беларуси уже более 300 политзаключённых

В Беларуси уже 302 политзаключённых. Правозащитники добавили в список Владимира Шакуна, Илью Тананко и Ромуальда Улана. Их дела считаются политически мотивированными.


25 марта политзаключёнными признали трёх человек / @viasna96​

Правозащитники требуют освобождения всех политзаключённых, передает Еврорадио, и прекращения их уголовного преследования.

Шакун осуждён судом Житковичского района на два года ограничения свободы с направлением в учреждения открытого типа за "оскорбление президента Республики Беларусь" и "оскорбление государственных символов". Тананко осуждён судом Фрунзенского района Минска на полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за "оскорбление представителя власти".  Улан осуждён судом Сморгонского района на два с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по статье "Клевета".

Все они направлены для отбывания наказания.
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