В Беларуси уже более 300 политзаключённых





25 марта политзаключёнными признали трёх человек / @viasna96​





Правозащитники требуют освобождения всех политзаключённых, передает Еврорадио, и прекращения их уголовного преследования.





Шакун осуждён судом Житковичского района на два года ограничения свободы с направлением в учреждения открытого типа за "оскорбление президента Республики Беларусь" и "оскорбление государственных символов". Тананко осуждён судом Фрунзенского района Минска на полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за "оскорбление представителя власти". Улан осуждён судом Сморгонского района на два с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по статье "Клевета".





Все они направлены для отбывания наказания.