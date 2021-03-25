Партизанский День воли

Белорусские власти отмечают День воли массовыми арестами, прекрытием центральных проспекттв и "парадом силовиков". Но белорусы все равно не сдаются. Напомним, что сегодня с утра прямо напротив Дома правительства был вывешен бело-красно-белый флаг как символ того, что воля белорусов не сломлена. Партизанские акции продолжались в течение всего дня, в том числе вечером.

Нина Багинская все-таки подняла бело-красно-белый флаг на Октябрьской площади