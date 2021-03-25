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На площадях городов выставляют ограждения. По Минску 24 марта передвигались автозаки.





Пользователям приходит фейковая рассылка от имени СМИ с высказываниями о том, что в целях безопасности не стоило бы выходить на протестные акции.





Инициатива BYPOL выступила с предупреждением, что власти готовят теракт на День Воли, чтобы после него ввести в стране чрезвычайное положение.





UDF поинтересовался у экспертов: как могут разворачиваться события в ближайшие дни?



«Cтрана будет фактически переведена в режим чрезвычайной ситуации»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF отметил, что крайне тяжело прогнозировать масштаб возможных протестов 25-28 марта.





Недовольство в обществе очень высоко, но нет взрывной точки как в августе 2020 года





Фото: belsat.eu





«25 марта – очень важная дата для белорусов. Как мне кажется, протесты в любом случае будут. Но они возможны в разных формах: начиная от распространения листовок и заканчивая дворовыми маршами. Но можно ожидать, что власти прибегнут к мерам по усилению своей безопасности и страна будет фактически переведена в режим чрезвычайной ситуации. Дальше реакция властей на события будет зависеть от того, насколько массовым и активным будет протест, передвижения граждан в Минске», – сказал Усов.









Выйдут ли протесты из периферии в центр столицы?





«К такой масштабной акции никто не готов, не было соответствующей организации и призывов с стороны Тихановской и других оппозиционных структур. Наоборот со стороны, например, Зенона Пазьняка звучат призывы на улицы вообще не выходить. Поэтому создается двузначное отношение к тому, стоит ли участвовать в уличных акциях», – отметил Усов.









При этом политолог подчеркнул:





«Даже если в Минске никто не будет участвовать в демонстрациях и дворовых акциях протеста, власти продолжат политику репрессий. Без масштабной мобилизации населения Беларуси будет крайне сложно изменить ситуацию».









Усов обратил внимание на высказывания представителей власти, которые усидивают градус страха в обществе, и на превентивные аресты.





«Аресты идут даже среди представителей «старой» оппозиции, задержаны руководители ОГП и БСДП (Грамада), которых не назовешь сторонниками революционных действий. Но власти стремятся избежать любых неожиданностей и зачистить все политическое пространство», – отметил Усов.









По его мнению, даты и символы, связанные с национальным возрождением, сегодня приобрели новое значение: «В сознании значительной части общества они стали символами борьбы с диктатурой».





«Провокации могут быть, но только со стороны силовых структур»





Бывший руководитель ФПБ и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии UDF отметил, что в ближайшие дни ожидает увидеть многое из того набора, который силовики применяли осенью.









Скриншот видео svaboda.org





«Сегодня видел, как в центре Минска выстраивали ограждения. Наверное, закроют станции метро и будут ограничивать интернет. Даже дворовые чаты стали настоящей угрозой для власти. Власти по-прежнему делают ставку не на переговоры, а целиком на силовое решение вопроса, на запугивание, на судебное преследование», – сказал Гончарик.









Как, по его мнению, будут в ближайшие дни вести себя силовики?





«МВД отказалось от договора с заявителями акции на День Воли, а Мингорисполком не дал на нее разрешение. То есть акция будет трактоваться как незаконная акция, соответственно силовики будут проводить задержания», – отметил Гончарик.













Каким может оказаться масштаб уличного протеста в таких условиях?





«Трудно прогнозировать по количеству. Недовольство в обществе очень высоко, но с другой стороны нет триггера, взрывной точки как это было в августе 2020 года», – считает Гончарик.









На днях МВД выступило с заявлениями о возможных провокациях и столкновениях с милицией, и вот теперь BYPOL выступила с предупреждением, что власти готовят теракт. Как относиться к этой информации?





«Со стороны силовиков это уловка, запугивание с целью, чтобы вышло меньше людей. Не думаю, что со стороны протестующих реально готовятся какие-то провокации. Провокации могут быть, но только стороны силовых структур», – считает Гончарик.









Представители оппозиции не стали призывать протестующих собираться в единые колонны. Правильно ли они поступили?





«Думаю, у них есть для этого основания. Силовики научились рассекать, не допускать организации массовых колонн. Поэтому такая тактика может быть оправданной. На первоначальном этапе выступлений в прошлом году так и было», – сказал Гончарик.









Как дальше будет развиваться протестная активность?





«Думаю, уличные формы не исчезнут. И в экономике, и в политике все складывается так, что власти провоцируют еще большее недовольство», – считает Гончарик.