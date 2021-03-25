Такой прогноз содержится в новом выпуске «Минского барометра». Его презентация состоялась в начале текущей недели.





Снижение активности





Как отмечается в новом выпуске, событийная динамика в отношениях Беларуси и ЕС снизилась по сравнению с предшествовавшими периодами мониторинга. Это связано, как минимум, с двумя факторами. Во-первых, в конце декабря – первой половине января дипломатическую активность традиционно снижают новогодние праздники. Во-вторых, после резкого ухудшения отношений и серии санкций-контрсанкций по «горячим следам» президентской кампании и на фоне активно развивавшегося внутриполитического кризиса в сентябре-ноябре 2020 года с обеих сторон начался своего рода процесс осмысления происходящего в отношениях.





Политологи напоминают, что основной внешнеполитический тезис всего ВНС касался белорусской многовекторности. Устами Лукашенко было заявлено, что именно эта концепция продолжит лежать в основе внешней политики Минска.





Европейская корректировка





В интервью РБК в кулуарах ВНС министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей также заявил, что рассматривает трудности в отношениях с Евросоюзом временными, которые «нужно пережить»: «Да, сегодня Европейский союз однозначно призывает к санкционному давлению на нашу страну с подачи тех беглых оппонентов власти, которые сейчас разъезжают по европейским городам и весям. Но я думаю, рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение в том числе для Европейского союза. И сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы».





На этом фоне некоторым наблюдателям показалось противоречивым также высказанное Макеем предложение откорректировать формулу экспортной диверсификации. В предыдущей Национальной программе поддержки и развития экспорта была зафиксирована цель равномерно распределять экспортные потоки между странами ЕАЭС, ЕС и «дальней дуги» в пропорции «треть-треть-треть».





Глава МИД предложил начать дискуссию о целесообразности перераспределить пропорции так, чтобы на Россию и страны ЕАЭС приходилось около 50% белорусского экспорта, а на два других направления – по 25%. Разумеется, такое предложение говорит о меньшей амбициозности Минска в отношениях с ЕС, чем в предыдущие годы.





Вместе с тем, как отмечают авторы «Минского барометра», несмотря на стратегическое стремление сохранить и развивать отношения с ЕС, Минск продолжил демонстрировать намерение резко отвечать на действия и решения европейских партнеров, которые считает неприемлемыми.



Экономическая составляющая





По данным Белстата, товарооборот между Беларусью и странами Европейского союза в январе 2021 г. составил 956,8 млн долларов США (129,6% от показателя за аналогичный период 2020 г.). Белорусский экспорт равнялся 624,4 млн долл. США. Этот показатель на 79,4% больше показателя января 2020 г. Импорт из стран ЕС составил 332,4 млн долл. США (снизился на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).





Положительное сальдо в торговле со странами Евросоюза для Беларуси сложилось в размере 292 млн долл. США.





Прогноз





После высокой динамики эскалации дипломатического конфликта в августедекабре 2020 года в отношениях Беларуси и ЕС наблюдается своего рода патовая стабилизация. Это классическая ситуация для большинства конфликтов, которые не могут быть разрешены на условиях одной из сторон. В таких условиях спадает первичная активная фаза конфронтации, а участники конфликта начинают адаптироваться к новому статус-кво в отношениях. Однако им сложно начать совершать шаги в сторону друг друга.





Во-первых, каждая сторона боится пойти на видимые уступки и тем самым потерять лицо.









Во-вторых, в отношениях доминируют полное недоверие и враждебность, а все или почти все ранее эффективные каналы коммуникации разрушены.





В-третьих, политический кризис в Беларуси еще остается в активной фазе, что обусловливает некоторую степень неопределенности с обеих сторон и повышенную нервозность официального Минска.





Опасность текущей ситуации в том, что в ней высока вероятность дополнительных и часто лавинообразных кризисных вспышек. В этом отношении важной отметкой станет 25 марта, когда в Беларуси возможен новый всплеск протестной активности в связи с очередным Днем Воли.





Если масштаб протестной активности не вернется на уровень осени 2020 года, то продолжится и патовая стабилизация в отношениях Беларуси и ЕС.





Тем более что в ЕС кулуарно все больше высказываются сомнения по поводу общей линии на снижение уровня и интенсивности контактов с Минском. Они связаны и с отсутствием какого-либо позитивного эффекта от принимаемых ограничительных мер, и с осознанием того, что давление со стороны ЕС фактически еще дальше толкает Минск в объятия Москвы.





Однако и при таком развитии событий возможны новые кейсы дипломатической напряженности. Уголовные дела и тюремные сроки против журналистов и правозащитников в Беларуси подталкивают государства и институты ЕС к более предметному обсуждению четвертого пакета санкций. Минск, со своей стороны, продолжит реагировать на санкции еще большими общественно-политическими ограничениями и усилением репрессий внутри страны, а также точечными дипломатическими действиями в отношении отдельных стран-членов ЕС.