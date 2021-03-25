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Проходит обыск в редакции при Союзе поляков в Беларуси

В редакцию при Союзе поляков в Беларуси пришли с обыском. Забирают газеты «Głos znad Niemna» и журналы «Magazyn Polski», а также компьютеры и оборудование.


Газета «Głos znad Niemna». Фото: belarus-votes.lphr.org

Утром 25 марта стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против председателя незарегистрированного союза поляков в Беларуси Анжелики Борис и других представителей организации.

Известно, что около восьми человек пришли с обыском к гродненскому журналисту Анджею Почобуту, члена Союза поляков в Беларуси. Процесс снимали на камеру, возможно, для дальнейших пропагандистских сюжетов. После трех часов обыска у журналиста забрали всю технику, два ноутбука и жесткие диски, семь старых телефонов. Также конфисковали литературу на польском языке, бейджи с конференций, все польскоязычные документы, включая бумаги дочери, награды с «GrandPress».

Адвокату журналиста приехать не разрешили. После обыска Анджея Почобута забрали на допрос.

Кроме Почобута, обыски прошли у директора общественной школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской, руководителя лидского отдела Союза поляков в Беларуси Ирены Бернацкой, а также в польской общественной школе и офисе Союза поляков в Гродно.
АД/ИР, belsat.eu
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