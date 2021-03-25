Петрухин и Кабанов, архивное фото





Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, в оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей и в оскорблении судьи. Суд по-прежнему не допускает Петрухина и Кабанова на заседания — после того, как удалил их из зала 11 февраля, передает tut.by





Гособвинитель Татьяна Амосова считает, что разбирательство может идти без Петрухина «вплоть до постановления приговора».





Блогеры сами попросили удалить их из зала суда на первом заседании 11 февраля после того, как не были удовлетворены их ходатайства об отводе судьи Ольги Кравченко и гособвинителя Татьяны Амосовой, а также о рассмотрении дела на белорусском языке.





Кабанов заявил, что дело политически мотивировано: «Выдаліце мяне. Справа палітычна матываваная, вы не маеце права трымаць нас пад арыштам і судзіць. Прашу яшчэ раз: выдаліце мяне адсюль. Не мае ніякага значэння, тут я ці не. Навошта мне тут знаходзіцца? Прыехалі сваякі - іх сюды не пусцілі, журналісты прыехалі - іх не пусцілі, а нагналі дзяцей. Што вы ім паказваеце? Брава! Выдаліце мяне з гэтага канцэрта!»





Кабанова за нарушение порядка вывели из зала в наручниках.





На слушании 25 марта суд рассмотрел ходатайства Сергея Петрухина. Он требовал предоставить ему на ознакомление материалы дела и допустить его в зал суда.





Показаний Петрухина в деле нет: он не давал их во время следствия, выразив желание высказаться в суде, а в суд его не допускают. При этом гособвинитель Амосова считает, что права обвиняемого не нарушены, так как в суде его представляет защитник.





По ходатайству гособвинителя Амосовой к делу приобщили диск с аудиозаписями — голосовыми сообщениями Сергея Тихановского, которые он отправлял Николаю Статкевичу.





Аудио заслушали в суде. Судя по тому, что Тихановский говорит, что он в Минске, вскоре посетит Слуцк, а после — Брест, аудиосообщения были отправлены в мае 2020 года. Напомним, до Бреста на сбор подписей в поддержку жены Светланы Тихановской Сергей тогда так и не доехал — его задержали в Гродно.





В суде объявили перерыв до 1 апреля.





Напомним, 49-летнего брестского блогера YouTube-канала «Народный репортер» Сергея Петрухина задержали в деревне под Пуховичами 16 июня. Александр Кабанов пропал 15 июня 2020 года, когда пошел по вызову в поликлинику для контроля по отбытию карантина. Блогер получил 15 суток, «пропал» из изолятора — и наконец нашелся в Минске на Володарке. Сейчас их судят в Могилеве.





Согласно обвинительному заключению, подсудимые разместили на YouTube-канале «Народный репортер» фотографию омоновца Виталия Автушенко с оскорбительными комментариями. Милиционер признан "потерпевшим" и пытается взыскать с обвиняемых 1,5 тысячи рублей за моральный ущерб.





Фотография силовика появилась в интернете после его участия в задержании блогера Сергея Тихановского под Могилевом 6 мая. Фото Автушенко увидел на YouTube-канале «Народный репортер» 8 мая. Он настаивает на том, что комментарий к фильму демонизирует его и оскорбляет его честь и достоинство. Автушенко ранее сообщил суду, что его соседи перестали разговаривать с его родителями после появления фотографии.





Еще один "пострадавший" — судья Брестского областного суда Андрей Лещенко. Согласно обвинительному заключению, его оскорбил Сергей Петрухин.