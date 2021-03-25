+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

США призывают провести президентские выборы в Беларуси уже в этом году

Соединенные Штаты призвали белорусские власти начать диалог с собственным народом для решения кризиса в стране.

Об этом в специальном видеообращении заявила заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Джалина Портер.

"Сегодня, когда беларусы празднуют День Воли, отмечая впервые объявленные независимость и суверенитет Беларуси более 100 лет назад, мы подтверждаем нашу поддержку беларусов в стремлении к демократическому будущему. По-прежнему впечатлены исключительной силой, стойкостью и мужеством беларуского народа", — отметила представитель Госдепартамента.


В своей речи она отметила: несмотря на масштабные репрессии, беларусы продолжают выражаться путем мирного протеста, требуя освободить политзаключенных, позволить вернуться тем, кто сейчас в изгнании, а также призывают режим к реальному диалогу, который уже в этом году привел бы к новым выборам под независимым международным наблюдением.

Обращаясь к беларуским властям, Джалина Портер подчеркнула: еще не поздно начать уважать права тех, кем они правят. И призвала откликнуться на требование людей об открытом диалоге.

Она процитировала высказывание нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич о том, что «свобода — это не быстрый праздник, а долгая дорога», и заверила, что этим путем Америка будет всегда шагать рядом с Беларусью.

"За вашу и нашу свободу!",- завершила свое обращение заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США.


18 марта Светлана Тихановская объявила начало общенационального голосования на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями властей Беларуси при международном посредничестве.
Источник: svabodа
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]