"Экономика здравого смысла – источник счастья. Это не просто игра слов и голая выдумка. Это подтверждают многочисленные исследования самых разных организаций.





Напомним, что Индекс экономики здравого смысла основан на шести индексах: 1) индекс свободы человека от Cato Institute, 2) индекс экономической свободы от Frazer Institute, 3) индекс защиты прав собственности от Property Rights Alliance, 4) индекс верховенства права от World Justice Project, 5) индекс процветания от Legatum Institute и Глобальный индекс инновационности (Global Innovation Index) от INSEAD и WIPO.





Жесткое ограничение свободы выбора человека, лишение его права частной собственности, превращение его в пешку в режиме Совок/Госплан, в моделях Олигархат или Схематоз – это прямая дорога к несчастью, неврозам, психозам, личностной/семейной деградации и к оттоку качественного человеческого капитала из страны. Хочешь сделать людей несчастными и превратить их страну в руины – лиши их свободы и возможности жить по совести и здравому смыслу.





В мире нет ни одной страны, граждане которой были бы счастливы от тоталитарного или авторитарного режима. Левиафан и счастье людей несовместимы. Это исторический факт. Разве кто верит в чушь о том, что передача власти, денег, активов в руки распорядителей чужого, лишение людей права голоса и собственности – это путь к счастью?





В Беларуси, России, Украине, практически во всех постсоветских странах Государство-Левиафан блокирует стремление людей к счастью. В экономике здравого смысла центральная фигура – человек.





Выгодно быть трудолюбивым, ответственным и предприимчивым. Выгодно быть честным, справедливым и внимательным к потребителю. Выгодно инвестировать, а не проедать, пестовать культуру сбережения, а не жизни в долг. Все это выгодно, когда человека не бьют по голове, карману и достоинству за его стремление к счастью.





В странах всеобщего государственного интервенционизма главная фигура – Распорядитель чужого (политик, чиновник, силовик). Он навязывает нам свое представление о счастье. Он разрушает благополучие человека через налоги, инфляцию и девальвацию. Он лишает человека права самостоятельно выбирать свой режим образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения.





В счастливой стране на каждые 100 родов не приходится почти 25 абортов.





В счастливой семье не может распадаться три из пяти браков.





В счастливой стране с 9,4 млн населения не может быть только официально установленных 110 тысяч человек с психическими расстройствами. По факту их может быть около полумиллиона.





В счастливой стране с 9,4 млн населения не может быть только официально установленных 170 тысяч алкоголиков. По факту их может быть более 600 тысяч.





Счастливая страна не входит в Топ-5 стран мира по уровню самоубийств.





Из счастливой страны ежегодно не уезжает 30-50 тысяч человек на поиски работы или базовой безопасности.





В счастливой стране семьи растут, дети выбирают свои университеты, создаются семейные бизнесы – и процветание стране.





Счастливая страна не может входить в Топ-20 стран мира по количеству силовиков и пропагандистов на душу населения.





В счастливой стране люди меняют президентов, депутатов и министров чаще, чем свои личные автомобили.





Государство – источник бед, а не побед. Это давно не субъективная оценка тех, кто ситуативно против Лукашенко. Это научный вывод, который подтверждается теорией и практикой", - Источник несчастья в Беларуси – не культура людей, не их безграмотность, лень или безответственность.Это давно не субъективная оценка тех, кто ситуативно против Лукашенко. Это научный вывод, который подтверждается теорией и практикой", - считает Романчук.







