Лидер ОГП Козлов осужден на 15 суток ареста, сообщили в партии
Лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) Беларуси и член Координационного совета оппозиции Николай Козлов осужден на 15 суток административного ареста, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в ОГП.
"Сегодня, 25 марта, в суде Центрального района Минска продолжился суд над лидеров ОГП Николаем Козловым.
Судья Дмитрий Карсюк. Ст. 24.3 (неповиновение) КоАП. Решение суда - 15 суток", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, во вторник Козлов из минского изолятора временного содержания был доставлен в госпиталь МВД.
Лидер ОГП перестал выходить на связь в понедельник вечером. Ранее после допросов он трижды отказался давать подписку о неразглашении. Ему присуждали 15 суток и вызывали на беседы в РУВД. После одной из бесед лидера партии трое суток удерживали на Окрестина.
В начале марта политику предъявили обвинение по ч. 1 ст. 407 (умышленное разглашение информации о расследовании, предварительном следствии или закрытом судебном заседании) Уголовного кодекса. Наказание по статье предусматривает от штрафа до 3 лет лишения свободы.
23 марта в Минске начался суд над Козловым, его судили по ст. 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), сообщили в ОГП. Процесс проходил по Скайпу.
14:26 25/03/2021
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