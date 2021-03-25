+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Еще 118 сторонников режима: новые санкции уже на подходе

Президент Литвы Гитанас Науседа встретился сегодня лидером белорусского гражданского общества Светланой Тихановской.


Встреча была организована в знак солидарности и поддержки белорусского народа в связи с отмечаемым 25 марта беларусами Днем Воли, сообщается на сайте президента Литвы.

Во время встречи Неуседа выразил надежду, что скоро настанет день, когда народ Беларуси сможет официально отпраздновать эту дату с законно избранными представителями власти свободного и демократического государства.

В ходе встречи также обсуждалась нынешняя ситуация в Беларуси, планы Координационного совета и введение новых санкций в отношении режима.

Президент заверил, что Литва вместе с государствами Европейского союза будет и дальше добиваться от режима освобождения политических заключенных, прекращения репрессий и проведения демократических выборов. 

Литва, Латвия и Эстония согласовали новый пакет национальных и региональных санкций против представителей белорусского режима. Сегодня будет обнародован список, в который вошли еще 118 сторонников режима, попадающих под национальные санкции стран Балтии.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]