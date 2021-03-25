Еще 118 сторонников режима: новые санкции уже на подходе





Встреча была организована в знак солидарности и поддержки белорусского народа в связи с отмечаемым 25 марта беларусами Днем Воли, сообщается на сайте президента Литвы.





Во время встречи Неуседа выразил надежду, что скоро настанет день, когда народ Беларуси сможет официально отпраздновать эту дату с законно избранными представителями власти свободного и демократического государства.





В ходе встречи также обсуждалась нынешняя ситуация в Беларуси, планы Координационного совета и введение новых санкций в отношении режима.





Президент заверил, что Литва вместе с государствами Европейского союза будет и дальше добиваться от режима освобождения политических заключенных, прекращения репрессий и проведения демократических выборов.





Литва, Латвия и Эстония согласовали новый пакет национальных и региональных санкций против представителей белорусского режима. Сегодня будет обнародован список, в который вошли еще 118 сторонников режима, попадающих под национальные санкции стран Балтии.







