"Переговоры с Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключённых потребуют немедленно освободить и реабилитировать.



Страны ЕС берут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течении переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов.

Всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу.

В понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шоле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Были обсуждения сроки и условия проведения переговоров оппозиции под руководством Светланы Тихановской и белорусской власти.

Стартовый срок для начала переговорного процесса не позднее 1 мая при участии посла США Джули Фишер, Жозе Мануэль Баррозу, ОБСЕ и МИД Германии", - написал Венедиктов в своем телеграме.