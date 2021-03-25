+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Венедиктов: Стартовый срок для начала переговоров Лукашенко с оппозицией не позднее 1 мая

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, как будут проходить переговоры Лукашенко с оппозицией.

Венедиктов: Стартовый срок для начала переговоров Лукашенко с оппозицией не позднее 1 мая
"Переговоры с Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключённых потребуют немедленно освободить и реабилитировать. 

Страны ЕС берут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течении переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов.

Всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу.

В понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шоле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Были обсуждения сроки и условия проведения переговоров оппозиции под руководством Светланы Тихановской и белорусской власти. 

Стартовый срок для начала переговорного процесса не позднее 1 мая при участии посла США Джули Фишер, Жозе Мануэль Баррозу, ОБСЕ и МИД Германии", - написал Венедиктов в своем телеграме.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]