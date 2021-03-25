Два ведущих члена комитета Палаты представителей по международным делам призвали к освобождению всех политических заключенных в Беларуси, включая консультанта Радио Свободная Европа/Радио Свобода Игоря Лосика, и пообещали свою поддержку демократическому движению в нашей стране.





«Мы будем поддерживать демократические устремления белорусского народа до тех пор, пока нелегитимный [Александр] Лукашенко не уйдет, пока не будут освобождены все политические заключенные, включая... Игоря Лосика, и не будут проведены новые, свободные и честные выборы», – заявили конгрессмен-демократ Грегори Микс и его республиканский коллега Майкл Маккол.





В заявлении отмечается, что в течение семи месяцев, прошедших после того, как Лукашенко «подтасовал президентские выборы», белорусский народ «мужественно продолжал борьбу за демократию и свободу в условиях жестоких репрессий».





В заявлении также упоминается День Воли, который отмечается в Беларуси 25 марта в память о создании в 1918 году Белорусской Народной Республики, которая просуществовала менее года.





«Мы солидарны со всеми теми, кто, как и их предки, которые в 1918 году стремились избавить Беларусь от авторитаризма, размахивают красно-белыми флагами, требуя демократического будущего для своей страны», – заявили Микс и Маккол.





28-летний Лосик был заключен в тюрьму в июне прошлого года по обвинениям в попытке «нарушить общественный порядок», которые, по словам его сторонников, были сфабрикованы.