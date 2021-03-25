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Журналист Денис Ивашин признан политзаключенным

Беларуские правозащитники признали политзаключенным журналиста Дениса Ивашина, который был задержан 12 марта, сообщает лишенный регисрации правозащитный центр «Весна».

Ивашин делал для «Новага часу» расследование об экс-сотрудниках украинского «Беркута», которые сбежали из страны, устроились на службу в беларусские силовые структуры и участвовали в разгонах протестов. Статья была основана на открытых общедоступных данных.

Ивашину предъявлено обвинение по статье 365 УК (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел), он заключен под стражу.

Правозащитники отмечают, что целью Ивашина было довести до сведения общества информации, представляющей социальную значимость, а информацию он брал из открытых источников.

Правозащитники требуют освободить Ивашина из-под стражи и прекратить его уголовное преследование.
Источник: reform.by
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