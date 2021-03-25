Журналист Денис Ивашин признан политзаключенным

Ивашин делал для «Новага часу» расследование об экс-сотрудниках украинского «Беркута», которые сбежали из страны, устроились на службу в беларусские силовые структуры и участвовали в разгонах протестов. Статья была основана на открытых общедоступных данных.





Ивашину предъявлено обвинение по статье 365 УК (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел), он заключен под стражу.





Правозащитники отмечают, что целью Ивашина было довести до сведения общества информации, представляющей социальную значимость, а информацию он брал из открытых источников.





Правозащитники требуют освободить Ивашина из-под стражи и прекратить его уголовное преследование.