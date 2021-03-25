– Обостряется конфликт с Варшавой, в Гродно арестована глава неофициального Союза поляков Анжелика Борис. А тех белорусов, что сделали символом протеста против режима БЧБ-флаг, пропаганда пытается поставить на одну доску с нацистами, – пишет Александр Класковский. – На первый взгляд, в раздувании свар с соседями нет никакого рационального смысла. Зачем сжигать последние мосты, добивать остатки многовекторности?





Но, как говаривал герой Шекспира, «во всем безумье этом есть своя система». Во-первых, и внешнеполитическими скандалами, и даже умножением числа политзаключенных Минск повышает ставки для последующего торга с Западом.





А. Борис





Если взять конфликт с Варшавой, то расчет на то, что теперь у польских властей голова будет болеть не столько о поддержке белорусской оппозиции и санкциях против Минска, сколько о том, как вывести из-под удара свою диаспору. И если в итоге ее оставят в относительном покое, прекратят громить ее культурно-образовательную инфраструктуру, то это уже будет казаться благом.





Во-вторых, изображая поляков в нехорошем свете, вешая на них собак (зарятся на нашу территорию, поют славу убийцам белорусов и пр.), режим и его пропаганда переводят стрелки и смещают фокус внимания белорусской аудитории. Ее отвлекают от того факта, что причины внутриполитического кризиса не устранены и власти, похоже, не намерены их устранять.





Такая же логика работает и в случае бешеного наката на БЧБ. При этом очевидно, что режим использует опыт российской пропаганды, которая, оправдывая аннексию Крыма и бойню на Донбассе, рисовала фашистами украинцев, прогнавших Януковича.





Но в белорусских условиях эта матрица работает слабо. Ведь здесь ярлык пытаются приклеить изрядной части собственного социума. Однако слишком много белорусов настроено на перемены и хочет ухода Лукашенко. Этими настроениями пронизано все общество. Убедить, что все эти люди — фашисты, не удастся даже самым отвязанным асам пропагандистского спецназа.





По этой же причине не слишком эффективна и пиар-стрельба по фанерным мишеням иностранных кукловодов. Ведь люди знают: они голосовали в августе за Тихановскую и потом выходили на протест по внутреннему убеждению, а не по указке из Варшавы, Вильнюса или Вашингтона. И потому типичная реакция: ну кому вы пургу несете?



