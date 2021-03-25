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Байден готовится к первой президентской пресс-конференции

Встреча с демократа с прессой состоится на 65 день со дня инаугурации, тогда как обычно главы государства проводили ее в первые 40 дней.

Президент США Джо Байден проведет первую с момента вступления в должность пресс-конференцию в четверг, 25 марта. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что мероприятие состоится на 65 день президентства демократа — самый длительный за последние сто лет срок с момента инаугурации до встречи с прессой. Обычно американские лидеры созывали пресс-конференции в первые 40 дней пребывания в должности.

Так, из-за пандемии коронавируса в Восточный зал Белого дома приглашены лишь 30 журналистов. Байден ожидает, что прессой будут затронуты такие вопросы, как пандемия, мигрантский кризис и вывод войск из Афганистана.

По данным телеканала, сам же президент готовится объявить о новой цели вакцинации в США, пишет telegraf.by
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